Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma käsk­kir­ja­ga on mää­ra­tud Kol­ga koo­li di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­jaks ala­tes 1. ap­ril­list koo­li in­for­maa­ti­ka ja kar­jää­riõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Me­li­ka Kin­del, sest se­ni­ne di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se ning te­ma vii­ma­ne töö­päev oli tei­si­päev, 31. märts. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et kon­kurss uue di­rek­to­ri leid­mi­seks kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 8. ap­ril­lil. Kol­ga koo­li 23 aas­tat juh­ti­nud Tõ­nu Vald­ma sel­gi­tas: „Ku­na ees oo­ta­vad olu­li­sed muu­tu­sed kol­me asu­tu­se töö üm­berkor­ral­da­mi­sel ja olen vä­ga pi­kalt Kol­ga koo­li di­rek­to­ri ame­ti­ko­hal töö­ta­nud, siis ot­sus­ta­si­me tööand­ja­ga pool­te kok­ku­lep­pel töö­le­pin­gu lõ­pe­ta­da, et jääks pii­sa­valt ae­ga kon­kur­si kor­ral­da­mi­seks ja uue ju­hi ot­si­mi­seks. Tä­nan kõi­ki koos­töö­part­ne­reid to­re­da ja meel­di­va koos­töö eest.“