Kuusalu vallavanema käskkirjaga on määratud Kolga kooli direktori kohusetäitjaks alates 1. aprillist kooli informaatika ja karjääriõpetuse õpetaja Melika Kindel, sest senine direktor Tõnu Valdma esitas lahkumisavalduse ning tema viimane tööpäev oli teisipäev, 31. märts. Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt ütles, et konkurss uue direktori leidmiseks kuulutatakse välja 8. aprillil. Kolga kooli 23 aastat juhtinud Tõnu Valdma selgitas: „Kuna ees ootavad olulised muutused kolme asutuse töö ümberkorraldamisel ja olen väga pikalt Kolga kooli direktori ametikohal töötanud, siis otsustasime tööandjaga poolte kokkuleppel töölepingu lõpetada, et jääks piisavalt aega konkursi korraldamiseks ja uue juhi otsimiseks. Tänan kõiki koostööpartnereid toreda ja meeldiva koostöö eest.“