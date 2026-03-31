Raa­si­ku val­la kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se lae­kus täh­ta­jaks, 22. märt­siks kok­ku 25 taot­lust. Val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti Maar­ja-Ly Tei­no sõ­nul esi­ta­ti ideid nii in­ves­tee­rin­gu­teks kui üri­tus­te kor­ral­da­mi­seks. „On to­re, et et­te­pa­ne­kud on vä­ga eri­ne­vad ja val­la eri piir­kon­da­dest, nii ale­vi­kest kui kü­la­dest,“ sõ­nas ta. Maar­ja-Ly Tei­no ole­tas, et esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te roh­ku­se­le ai­ta­sid kaa­sa ka eel­ne­valt Raa­si­kul, Aru­kü­las ja vee­bis toi­mu­nud idee­la­bo­rid. Neid viis lä­bi val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ju­ta Asu­ja. Kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se esi­ta­tud taot­lu­sed vaa­tab es­malt üle val­la­va­lit­sus, see­jä­rel vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de ja val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­test ko­mis­jon. Ala­tes 20. ap­ril­list pan­nak­se kaa­sa­va ee­lar­ve kor­ra­le vas­ta­vad ja teos­ta­ta­vad et­te­pa­ne­kud ka­heks nä­da­laks rah­va­hää­le­tu­se­le val­la ise­tee­nin­dus­kesk­kon­da Spo­ku. Rah­va­hää­le­tu­sel enim toe­tust saa­nud et­te­pa­ne­kud viib val­la­va­lit­sus koos nen­de esi­ta­ja­te­ga el­lu. Käe­so­le­va aas­ta val­laeel­ar­vest on kaa­sa­va­le ee­lar­ve­le ka­van­da­tud 10 000 eu­rot.