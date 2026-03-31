Raasiku valla kaasavasse eelarvesse laekus tähtajaks, 22. märtsiks kokku 25 taotlust. Valla haridus- ja kultuurispetsialisti Maarja-Ly Teino sõnul esitati ideid nii investeeringuteks kui ürituste korraldamiseks. „On tore, et ettepanekud on väga erinevad ja valla eri piirkondadest, nii alevikest kui küladest,“ sõnas ta. Maarja-Ly Teino oletas, et esitatud ettepanekute rohkusele aitasid kaasa ka eelnevalt Raasikul, Arukülas ja veebis toimunud ideelaborid. Neid viis läbi vallavolikogu esimees Juta Asuja. Kaasavasse eelarvesse esitatud taotlused vaatab esmalt üle vallavalitsus, seejärel volikogu komisjonide ja vallavalitsuse esindajatest komisjon. Alates 20. aprillist pannakse kaasava eelarve korrale vastavad ja teostatavad ettepanekud kaheks nädalaks rahvahääletusele valla iseteeninduskeskkonda Spoku. Rahvahääletusel enim toetust saanud ettepanekud viib vallavalitsus koos nende esitajatega ellu. Käesoleva aasta vallaeelarvest on kaasavale eelarvele kavandatud 10 000 eurot.