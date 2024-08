Raa­si­ku val­la­va­lit­sus vaa­tas veel kord üle kaa­sa­va eel­ar­ve idee­kon­kur­si­le täh­t­ajaks, 25. juu­liks esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud ning ot­sus­tas, et ei toe­ta kol­mest üh­te­gi ega esi­ta kaa­sa­va ee­lar­ve ko­mis­jo­ni­le. Kaa­sa­va ee­lar­ve kon­kur­si­le oli esi­ta­tud kolm et­te­pa­ne­kut: Aru­kü­la män­gu­väl­ja­ku­le ta­sa­kaa­lu­ra­ja/kom­pas­si li­sa­mi­ne, Pe­ri­la kül­la ki­vi­sil­lu­ti­se­ga tä­na­va­korv­pal­li ja män­gu­väl­ja­ku ning Raa­si­ku­le ten­ni­se ja pa­de­li väl­ja­ku ra­ja­mi­ne. Val­la­va­lit­sus ei toe­ta­nud et­te­pa­ne­kuid, ku­na üks­ki ei vas­ta täie­li­kult kaa­sa­va ee­lar­ve me­net­le­mi­se kor­ra­le. Et­te­pa­ne­ku­te juu­res pol­nud joo­ni­seid või es­kii­se, pol­nud li­sa­tud hin­na­pak­ku­mi­si, vaid esi­ta­ja­te ole­ta­tud mak­su­mu­sed, mis üle­ta­vad kaa­sa­va ee­lar­ve mah­tu. Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li sõ­nul tä­na­vu roh­kem kaa­sa­va ee­lar­ve idee­kon­kurs­se ei teh­ta. See tä­hen­dab, et val­laee­lar­ves­se kaa­sa­va eel­ar­ve jaoks pla­nee­ri­tud 10 000 eu­rot jääb käe­so­le­val aas­tal ka­su­ta­ma­ta.