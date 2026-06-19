Lõp­pe­nud koo­liaas­tal oli Raa­si­ku koo­lis prak­ti­kal va­ba­taht­lik Kons­tan­tin Kut­ze­ra Sak­sa­maalt. Ta oli pea­mi­selt abiks pi­ka­päe­va­rüh­mas – käis õpi­las­te­ga õues või ai­tas õpe­ta­ja ju­hen­da­mi­se põh­jal klas­sis üles­an­deid lä­bi viia. Ka käis ta abis tun­di­des ning tegi õpi­las­te­le sak­sa keelt ja kul­tuu­ri tut­vus­ta­va tun­ni.

Kons­tan­tin Kut­ze­ra üt­les, et te­da ül­la­tas enim see, kui kaas­aeg­ne ja di­gi­taal­selt are­ne­nud on Ees­ti, eri­ti võr­rel­des Sak­sa­maa­ga.

„Siin­sed ini­me­sed tun­du­vad al­gu­ses pi­gem re­ser­vee­ri­tud, aga kui nen­de­ga tut­ta­vaks saa­da, on vä­ga sõb­ra­li­kud ja abi­val­mid. Koo­lis rää­gi­vad siin ing­li­se keelt vä­ga väi­ke­sed, ka esi­me­se klas­si lap­sed, mis teeb suht­le­mi­se pal­ju liht­sa­maks. Na­tu­ke har­ju­mist va­jas, et as­ju pla­nee­ri­tak­se tih­ti üs­na lü­hi­ke­se et­te­tea­ta­mi­se­ga. Sak­sa­maal ol­lak­se har­ju­nud roh­kem sel­ge st­ruk­tuu­ri ja va­ra­se­ma pla­nee­ri­mi­se­ga,“ rää­kis ta.

Loe pikemalt 17. juuni Sõnumitoojast.