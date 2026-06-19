Lõppenud kooliaastal oli Raasiku koolis praktikal vabatahtlik Konstantin Kutzera Saksamaalt. Ta oli peamiselt abiks pikapäevarühmas – käis õpilastega õues või aitas õpetaja juhendamise põhjal klassis ülesandeid läbi viia. Ka käis ta abis tundides ning tegi õpilastele saksa keelt ja kultuuri tutvustava tunni.
Konstantin Kutzera ütles, et teda üllatas enim see, kui kaasaegne ja digitaalselt arenenud on Eesti, eriti võrreldes Saksamaaga.
„Siinsed inimesed tunduvad alguses pigem reserveeritud, aga kui nendega tuttavaks saada, on väga sõbralikud ja abivalmid. Koolis räägivad siin inglise keelt väga väikesed, ka esimese klassi lapsed, mis teeb suhtlemise palju lihtsamaks. Natuke harjumist vajas, et asju planeeritakse tihti üsna lühikese etteteatamisega. Saksamaal ollakse harjunud rohkem selge struktuuri ja varasema planeerimisega,“ rääkis ta.
Loe pikemalt 17. juuni Sõnumitoojast.