Koostöös Kuusalurahva Teatri ja Teise Küla Teatriga on juulis ja augustis tulekul teatrikolmapäevad esietenduste ja varasemate lavastustega.
Paju teater sündis Kuusalu vallas Hirvli külas Paju talu endises rehehoones 13 aastat tagasi. Jaaniõhtul pererahvale külla läinud lavastaja, Kolga elanik Juhan Kubu leidis siis, et rehehoone on hea koht, kus midagi lavastada. Aastate 2013, 2014 ja 2015 igal suvehooajal toodi Paju teatris lavale uus teatritükk, mida mängiti seal Kolga harrastusnäitlejatega mitmel korral. Siis tulid muud ettevõtmised, teatrit Paju talus vahepeal ei tehtud.
Kui Juhan Kubu oli hiljuti taas Paju talus külas ja nägi rehehoonet, tuletas see meelde, et endiselt on olemas teater, kus võiks etendusi korraldada. Sellest tõdemusest edasi mõeldes jõudis ta teatrikolmapäevade ideeni – mängida kahel suvekuul kolmapäeviti uusi lavastusi ning ka Kuusalurahva Teatri ja Kõnnus tegutseva Teise Küla Teatri repertuaari praeguseid lavatükke.
Paju talu perenaine, kalligraaf Anu Karjatse: „Juhan Kubu ütles, et tuleksime mitme etendusega. Vastasin, et teeme ära. Ta küsis pärast veel mitu korda üle, et kas ikka lasete taas võõrad enda õuele. Aga ajalooliselt on see rehehoone olnud rahva kokkusaamiskoht. Selle ehitajal, minu vanavanaisal oli põhimõte, et elu peab käima. Anname võimaluse tulla suveõhtutel siia erilisse kohta teatrit vaatama. Ootame teatrikolmapäevadele viisakat ja hoolivat publikut.“
Paju talu rehehoonel täitus eelmisel aastal sada aastat – valmis 1925. aastal. Anu Karjatse vanaisa Johannes Tomingas korraldas majas Hirvli Maatulundus- ja Kultuuriklubi nõupidamisi, ülakorrusel oli raamatukogu. Nõukogude ajal oli rehehoones kolhoosi viljaait. Perekond ostis rehehoone kolhoosilt tagasi 1970ndate aastate lõpus. Hoone puitosa restaureeriti 2003. aastal.
Loe pikemalt 17. juuni Sõnumitoojast.