Koos­töös Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri ja Tei­se Kü­la Teat­ri­ga on juu­lis ja au­gus­tis tu­le­kul teat­ri­kol­ma­päe­vad esie­ten­dus­te ja va­ra­se­ma­te la­vas­tus­te­ga.

Pa­ju tea­ter sün­dis Kuu­sa­lu val­las Hirv­li kü­las Pa­ju ta­lu en­di­ses re­he­hoo­nes 13 aas­tat ta­ga­si. Jaa­niõh­tul pe­re­rah­va­le kül­la läi­nud la­vas­ta­ja, Kol­ga ela­nik Ju­han Ku­bu lei­dis siis, et re­he­hoo­ne on hea koht, kus mi­da­gi la­vas­ta­da. Aas­ta­te 2013, 2014 ja 2015 igal su­ve­hooa­jal too­di Pa­ju teat­ris la­va­le uus teat­ri­tükk, mi­da män­gi­ti seal Kol­ga har­ras­tus­näit­le­ja­te­ga mit­mel kor­ral. Siis tu­lid muud et­te­võt­mi­sed, teat­rit Pa­ju ta­lus va­he­peal ei teh­tud.

Kui Ju­han Ku­bu oli hil­ju­ti taas Pa­ju ta­lus kü­las ja nä­gi re­he­hoo­net, tu­le­tas see meel­de, et en­di­selt on ole­mas tea­ter, kus võiks eten­du­si kor­ral­da­da. Sel­lest tõ­de­mu­sest eda­si mõel­des jõu­dis ta teat­ri­kol­ma­päe­va­de idee­ni – män­gi­da ka­hel su­ve­kuul kol­ma­päe­vi­ti uu­si la­vas­tu­si ning ka Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri ja Kõn­nus te­gut­se­va Tei­se Kü­la Teat­ri re­per­tuaa­ri prae­gu­seid la­va­tük­ke.

Pa­ju ta­lu pe­re­nai­ne, kal­lig­raaf Anu Kar­jat­se: „Ju­han Ku­bu üt­les, et tu­lek­si­me mit­me eten­du­se­ga. Vas­ta­sin, et tee­me ära. Ta kü­sis pä­rast veel mi­tu kor­da üle, et kas ik­ka la­se­te taas võõ­rad en­da õue­le. Aga aja­loo­li­selt on see re­he­hoo­ne ol­nud rah­va kok­ku­saa­mis­koht. Sel­le ehi­ta­jal, mi­nu va­na­va­nai­sal oli põ­hi­mõ­te, et elu peab käi­ma. An­na­me või­ma­lu­se tul­la su­veõh­tu­tel siia eri­lis­se koh­ta teat­rit vaa­ta­ma. Oo­ta­me teat­ri­kol­ma­päe­va­de­le vii­sa­kat ja hoo­li­vat pub­li­kut.“

Pa­ju ta­lu re­he­hoo­nel täi­tus eel­mi­sel aas­tal sa­da aas­tat – val­mis 1925. aas­tal. Anu Kar­jat­se va­nai­sa Jo­han­nes To­min­gas kor­ral­das ma­jas Hirv­li Maa­tu­lun­dus- ja Kul­tuu­rik­lu­bi nõu­pi­da­mi­si, üla­kor­ru­sel oli raa­ma­tu­ko­gu. Nõu­ko­gu­de ajal oli re­he­hoo­nes kol­hoo­si vil­jaait. Pe­re­kond os­tis re­he­hoo­ne kol­hoo­silt ta­ga­si 1970nda­te aas­ta­te lõ­pus. Hoo­ne pui­to­sa res­tau­ree­ri­ti 2003. aas­tal.

Loe pikemalt 17. juuni Sõnumitoojast.