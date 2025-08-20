Juulikuust on Ida-Harju Koostöökoja (IHKK) tegevuspiirkonnas 7 kohas stendid Anija, Raasiku ja Kose valla külastus- ja turismiettevõtteid tutvustava infoga. Stendid asuvad Anija vallas Kehra raudteejaama muuseumis, Anija mõisas ja Aegviidu tervisedepoos, Raasiku vallas vallamajas-rahvamajas Arukülas ning Kose vallas Viikingite külas, Siidrifarmis ja Ravila mõisas. Igal stendil on taskud, kus on kaasa võtmiseks fotodega kaardikesed piirkonna 25 külalisi ootava ettevõtte või brändi foto ja infoga, samuti QR-kood, mis juhatab ettevõtte kodulehele. Kaardikesi saab kasutada ka postkaartidena. Lisaks on stendil piirkonna voldik, millel on kaart turismiettevõtete asukohtadega, juurde lisatud nende kontaktid ja tegevusvõimalused. Trükisel on ka valdkondade kaupa kirjeldatud piirkonna vaatamisväärsusi, majutusasutusi, puhkekohti ja muud. Stendi allosas on samuti piirkonna kaart ja QR-kood, mis suunab Ida-Harju turismi lehele, kus on iga külastuskoha kohta täpsem info.
IHKK arendusjuht Sille Noor selgitas, et stendid ja trükised valmisid projekti „Ida-Harju ettevõtjate ühisturundus“ raames.
„See on meie esimene ettevõtlusega seotud projekt. Esitasime märtsis 2024, kui selgus, et meetmest „Ettevõtluse arendamine COVID-19 põhjustatud kriisist väljumiseks“ jäi raha üle, sest kõiki planeeritud projekte ei viidud ellu,“ ütles ta.
Idee kohalike külastus- ja turismiettevõtete ühisturundamiseks saadi Sille Noore sõnul Lätist, kui Anija, Raasiku ja Kose valla ettevõtjatega külastati Jelgava piirkonda: „Seal reklaamitakse sarnaselt piirkonna kõiki ettevõtteid, meie kaasasime vaid turismisuunitlusega firmad.“
Ta lisas, eesmärk on, et piirkonda külastav inimene veedaks siin kauem aega või tuleks edaspidi tagasi: „Näiteks sõidab ta Tallinnast Kose valda Viikingite külla, seal näeb meie stendi ja saab sööki oodates tutvuda piirkonna teiste põnevate kohtadega – ehk leiab siin veel mõne huvipakkuva tegevuse või ööbimiskoha.“
Anija vallast on stendidel tutvustavad kaardid Kehra muuseumi, Anija mõisa, Anija Mõisakohwiku, Paasiku koertemõisa, RMK Aegviidu külastuskeskuse, Aegviidu Tervisedepoo, Nelijärve puhkekeskuse, Turismivärava VisitKõrvemaa, Uuejärve Matkapesa, Söesauna talu, Pillapalu Forest Retreati, Villa Pillapalu, Small Laplandi ja Serenity Foresti kohta. Raasiku vallast reklaamib end ühisstendil koos piirkonna teiste ettevõtetega Raasiku Õlletehas ning Kose vallast Ravila mõis, Tuhala Nõiakaevu matkad, Ahisilla taluaed, Oxforelli puhkekeskus, Cosius pubi, Viskla külakeskus, Võtikmetsa puhketalu, Viikingite küla, Männiaru puhkemaja, Siidrifarm ja Paunküla heaolukeskus.
Iga koha kohta on tellitud 1000 kaarti. Neist osa jaotati 7 stendi vahel, kui otsa saavad, viiakse juurde. Osa kaartidest said ettevõtted enda kätte jagamiseks.
„Arvan, et kevadeni neist jagub, siis tellime vajadusel koostöös ettevõtjatega juurde,“ ütles IHKK arendusjuht.
Stendidel on mõned taskud varuks: „Kui piirkonnas on veel ettevõtteid, kes tahaksid liituda, saab pöörduda Ida-Harju Koostöökoja poole, saame aidata reklaamkaartide tellimisel. Siiani oleme saanud algatusele väga head tagasisidet.
Siidrifarmi omanik Aivar Kuusk, kes tegeleb suurte ürituste korraldamisega, kiitis, et stend näeb väga ilus välja ja üksteist reklaamides saame kogu piirkonna arengule kaasa aidata.“
Ühisturundusprojekti kogumaksumus oli 33 000 eurot, sellest 20 000 eurot on Leader-toetus, 13 000 eurot omafinantseering, mille hulgas on ka projektis osalenud ettevõtete omaosalus, 200 eurot igalt ettevõttelt. Peale stendide ja trükiste tellimise korraldati projekti raames ettevõtjatele ka turundusalaseid koolitusi. IHKK partnerid projekti elluviimisel olid OÜ Uuejärve Matkapesa ja OÜ Viking Forell.