Juu­li­kuust on Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja (IHKK) te­ge­vus­piir­kon­nas 7 ko­has sten­did Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la kü­las­tus- ja tu­ris­miet­te­võt­teid tut­vus­ta­va in­fo­ga. Sten­did asu­vad Ani­ja val­las Keh­ra raud­tee­jaa­ma muu­seu­mis, Ani­ja mõi­sas ja Aeg­vii­du ter­vi­se­de­poos, Raa­si­ku val­las val­la­ma­jas-rah­va­ma­jas Aru­kü­las ning Ko­se val­las Vii­kin­gi­te kü­las, Siid­ri­far­mis ja Ra­vi­la mõi­sas. Igal sten­dil on tas­kud, kus on kaa­sa võt­mi­seks fo­to­de­ga kaar­di­ke­sed piir­kon­na 25 kü­la­li­si oo­ta­va et­te­võt­te või brän­di fo­to ja in­fo­ga, sa­mu­ti QR-kood, mis ju­ha­tab et­te­võt­te ko­du­le­he­le. Kaar­di­ke­si saab ka­su­ta­da ka post­kaar­ti­de­na. Li­saks on sten­dil piir­kon­na vol­dik, mil­lel on kaart tu­ris­miet­te­võ­te­te asu­koh­ta­de­ga, juur­de li­sa­tud nen­de kon­tak­tid ja te­ge­vus­või­ma­lu­sed. Trü­ki­sel on ka vald­kon­da­de kau­pa kir­jel­da­tud piir­kon­na vaa­ta­mis­väär­su­si, ma­ju­tu­sa­su­tu­si, puh­ke­koh­ti ja muud. Sten­di al­lo­sas on sa­mu­ti piir­kon­na kaart ja QR-kood, mis suu­nab Ida-Har­ju tu­ris­mi le­he­le, kus on iga kü­las­tus­ko­ha koh­ta täp­sem in­fo.

IHKK aren­dus­juht Sil­le Noor sel­gi­tas, et sten­did ja trü­ki­sed val­mi­sid pro­jek­ti „Ida-Har­ju et­te­võt­ja­te ühis­tu­run­dus“ raa­mes.

„See on meie esi­me­ne et­te­võt­lu­se­ga seo­tud pro­jekt. Esi­ta­si­me märt­sis 2024, kui sel­gus, et meet­mest „Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­ne CO­VID-19 põh­jus­ta­tud krii­sist väl­ju­mi­seks“ jäi ra­ha üle, sest kõi­ki pla­nee­ri­tud pro­jek­te ei vii­dud el­lu,“ üt­les ta.

Idee ko­ha­li­ke kü­las­tus- ja tu­ris­miet­te­võ­te­te ühis­tu­run­da­mi­seks saa­di Sil­le Noo­re sõ­nul Lä­tist, kui Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la et­te­võt­ja­te­ga kü­las­ta­ti Jel­ga­va piir­kon­da: „Seal rek­laa­mi­tak­se sar­na­selt piir­kon­na kõi­ki et­te­võt­teid, meie kaa­sa­si­me vaid tu­ris­mi­suu­nit­lu­se­ga fir­mad.“

Ta li­sas, ees­märk on, et piir­kon­da kü­las­tav ini­me­ne vee­daks siin kauem ae­ga või tu­leks edas­pi­di ta­ga­si: „Näi­teks sõi­dab ta Tal­lin­nast Ko­se val­da Vii­kin­gi­te kül­la, seal näeb meie sten­di ja saab söö­ki oo­da­tes tut­vu­da piir­kon­na teis­te põ­ne­va­te koh­ta­de­ga – ehk leiab siin veel mõ­ne hu­vi­pak­ku­va te­ge­vu­se või öö­bi­mis­ko­ha.“

Ani­ja val­last on sten­di­del tut­vus­ta­vad kaar­did Keh­ra muu­seu­mi, Ani­ja mõi­sa, Ani­ja Mõi­sa­koh­wi­ku, Paa­si­ku koer­te­mõi­sa, RMK Aeg­vii­du kü­las­tus­kes­ku­se, Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo, Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­se, Tu­ris­mi­vä­ra­va Vi­sit­Kõr­ve­maa, Uue­jär­ve Mat­ka­pe­sa, Söe­sau­na ta­lu, Pil­la­pa­lu Fo­rest Ret­rea­ti, Vil­la Pil­la­pa­lu, Small Lap­lan­di ja Se­re­ni­ty Fo­res­ti koh­ta. Raa­si­ku val­last rek­laa­mib end ühiss­ten­dil koos piir­kon­na teis­te et­te­võ­te­te­ga Raa­si­ku Õl­le­te­has ning Ko­se val­last Ra­vi­la mõis, Tu­ha­la Nõia­kae­vu mat­kad, Ahi­sil­la ta­luaed, Ox­fo­rel­li puh­ke­kes­kus, Co­sius pu­bi, Visk­la kü­la­kes­kus, Võ­tik­met­sa puh­ke­ta­lu, Vii­kin­gi­te kü­la, Män­nia­ru puh­ke­ma­ja, Siid­ri­farm ja Paun­kü­la heao­lu­kes­kus.

Iga ko­ha koh­ta on tel­li­tud 1000 kaar­ti. Neist osa jao­ta­ti 7 sten­di va­hel, kui ot­sa saa­vad, viiak­se juur­de. Osa kaar­ti­dest said et­te­võt­ted en­da kät­te ja­ga­mi­seks.

„Ar­van, et ke­va­de­ni neist ja­gub, siis tel­li­me va­ja­du­sel koos­töös et­te­võt­ja­te­ga juur­de,“ üt­les IHKK aren­dus­juht.

Sten­di­del on mõ­ned tas­kud va­ruks: „Kui piir­kon­nas on veel et­te­võt­teid, kes ta­hak­sid lii­tu­da, saab pöör­du­da Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja poo­le, saa­me ai­da­ta rek­laam­kaar­ti­de tel­li­mi­sel. Siia­ni ole­me saa­nud al­ga­tu­se­le vä­ga head ta­ga­si­si­det.

Siid­ri­far­mi oma­nik Ai­var Kuusk, kes te­ge­leb suur­te üri­tus­te kor­ral­da­mi­se­ga, kii­tis, et stend näeb vä­ga ilus väl­ja ja üks­teist rek­laa­mi­des saa­me ko­gu piir­kon­na aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta.“

Ühis­tu­run­dusp­ro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus oli 33 000 eu­rot, sel­lest 20 000 eu­rot on Lea­der-toe­tus, 13 000 eu­rot oma­fi­nant­see­ring, mil­le hul­gas on ka pro­jek­tis osa­le­nud et­te­võ­te­te omaosa­lus, 200 eu­rot igalt et­te­võt­telt. Pea­le sten­di­de ja trü­kis­te tel­li­mi­se kor­ral­da­ti pro­jek­ti raa­mes et­te­võt­ja­te­le ka tu­run­dus­a­la­seid koo­li­tu­si. IHKK part­ne­rid pro­jek­ti el­lu­vii­mi­sel olid OÜ Uue­jär­ve Mat­ka­pe­sa ja OÜ Vi­king Fo­rell.