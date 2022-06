OÜ Kuusalu Soojus kasutab Kuusalu katlamajas suvekuudel sooja vee tootmiseks gaasikatelt. Kas ja kui palju läheb Kuusalu alevikus sooja vee tagamine gaasi hinna üleüldise tõusu tõttu senisest kallimaks?

Kuusalu Soojuse juht KALLE KÜNGAS: „Maikuus kasutasime Kuusalus gaasikütet minimaalselt, sest ilmad olid jahedad ja saime töös hoida hakkepuidu katelt. Gaasiga kütsime ainult ühel hakkepuidukatla hoolduse päeval. Ööd olid jahedad veel pikka aega, hakkepuidukatel töötas kuni eelmise nädala reedeni. Alates reede õhtust toodame sooja vett gaasikatlaga. Kui keskküttekraanid keeratakse majades kinni, ei ole hakkepuidukatelt otstarbekas kasutada, sest sooja vee tootmise maht on oluliselt väiksem. Piltlikult öeldes oleks hakkepuidukatlaga sooja vee tootmine sama ebaotstarbekas, kui liitri piima kohalevedu suure kallurautoga.

Gaasi saame otse ülekandevõrgust, seda ette varuda ei saa. Gaasihinna arvutus käib pika valemi järgi ning kuupmeetri täpset hinda näeme järgmise kuu alguses, kui saadetakse eelmise kuu arve. Seetõttu saime maikuu gaasihinna teada alles möödunud nädalal. Mai gaasitarbimise eest tuli ettevõttel maksta 238 eurot ning gaasi 1000 kuupmeetri hind oli 1 426 eurot. See on 20 protsenti kõrgem sellest hinnast, mis on võetud Kuusalu Soojuse praeguse soojahinna arvutamisel aluseks.

Minu praegune seisukoht on sellest tulenevalt, et juuni- ja juulikuu gaasitarbimine ei muuda Kuusalu aleviku soojahinda, kui ei tule just ootamatut ja väga drastilist gaasihinna tõusu. Soojusenergia piirhinna muutmist saame konkurentsiametilt taotleda, kui hakkepuidu, gaasi, põlevkiviõli või elektrienergia hind oluliselt tõusevad.

Seda, millised on hinnad käesoleva aasta sügisel, ei oska praegu prognoosida, sest soojuse hind sõltub eelkõige hakkepuidu hinnast, mis paraku on samuti tõusuteel, aga kütusemüüjad ei julge veel järgmise kütteperioodi hinnapakkumisi teha. Kui oleme sunnitud taotlema konkurentsiametilt soojusenergia piirhinna tõstmist, kulub uue soojahinna kehtima hakkamiseni minimaalselt kuni viis nädalat – konkurentsiamet peab menetlema taotluse ühe nädalaga ning kui saame piirhinna osas kinnituse, peame klientidele hinnamuutusest vähemalt kuu aega ette teatama.

Kolgas toodame suvekuudel sooja vett õlikatlaga, kütteõli hind on koos kütuseaktsiisiga praegu 736 eurot tonn. Kolga soojusenergia kehtiv hind on arvutatud õli hinnaga 360 eurot tonn. Praeguse õlihinnaga peaks Kolgas soojuse hind tõusma 6,6 eurot megavatt-tunni eest, aga eelmisel aastal varutud põlevkiviõli jagub veel kaheks kuuks ja kohe hind ei muutu. Kolga aleviku sügisene soojahind sõltub samuti kütuste hindade muutustest.“