Kol­ma­päe­val, 24. mail oli Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se mit­te­töö­ta­va ka­na­li­sat­sioo­ni tee­ma Kuu­sa­lu val­la­ma­jas aru­tu­se all ka­hel kor­ral – hom­mi­kul val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil ja sa­ma päe­va õh­tul Lee­gi­ran­na kin­nis­tuo­ma­ni­ke­le kor­ral­da­tud ava­li­kul koo­so­le­kul.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil vas­tas val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt opo­sit­sioo­ni kuu­lu­va vo­li­ko­gu­liik­me Hei­no Ju­no­lai­ne­ni aru­pä­ri­mi­se­le. Sel­les oli kü­si­mus, miks val­la­va­lit­sus ei täit­nud val­la­vo­li­ko­gu ot­sust an­da AP Kin­nis­va­ralt val­la­le üle tul­nud vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ta­ris­tu OÜ-le Kuu­sa­lu Soo­jus.

Val­la­va­nem vas­tas, et vee­to­rus­tik ja pump­la an­ti Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le üle mul­lu no­vemb­ris. Sa­de­me­vee-ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku, dre­naaži ja -kol­lek­to­ri võõ­ran­da­mi­ne oli val­la­va­lit­su­se 22. det­semb­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras, kuid Kuu­sa­lu Soo­ju­se nõu­ko­gu esi­mees Raul Val­gis­te ja ju­ha­tu­se lii­ge Kal­le Kün­gas sel­gi­ta­sid, et ei saa üle võt­ta, sest nen­de­ga kaas­ne­vad ku­lu­tu­sed käi­vad et­te­võt­tel üle jõu. Vo­li­ko­gu ot­su­ses ei ol­nud mär­gi­tud üleand­mi­se täh­t­aega, see­ga ei saa öel­da, et ot­sust po­le täi­de­tud, val­la­va­lit­sus te­gut­seb ot­su­se täit­mi­seks, kin­ni­tas Terje Kraanvelt.

Val­la­va­nem li­sas, et Kuu­sa­lu Soo­ju­se­ga on pee­tud lä­bi­rää­ki­mi­si, ju­ha­ta­ja Kal­le Kün­gas on öel­nud, et et­te­võ­te on val­mis ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi üle võt­ma, kui Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mis te­hak­se re­mont ka­hes ko­has ning ra­ja­tak­se sur­ve­to­rus­tik Al­li­ka kü­las asu­vas­se reoveepu­has­tis­se või ehi­ta­tak­se Lee­gi­ran­na lo­kaal­ne pu­has­ti vas­ta­valt val­la keh­ti­va­le ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) aren­gu­ka­va­le.

Val­la­va­lit­sus tel­lis Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi uu­rin­gud ÜVK aren­gu­ka­va täit­mi­seks, sel­leks ku­lus 7500 eu­rot – tasumiseks kaa­me­rauu­rin­gu-fir­male ja kut­se­pä­de­vust omavale eks­per­dile.

Val­la­va­nem li­sas, et Kuu­sa­lu Soo­jus te­gi AP Kin­nis­va­ralt eral­da­tud ra­ha eest kor­da Lee­gi­ran­na vee­to­rus­ti­ku ja pump­la ning ala­tes käe­so­le­vast aas­tast va­rus­tab ela­nik­ke kva­li­teet­se joo­gi­vee­ga, aga reo­vett ju­hi­tak­se Lee­gi­ran­na aren­du­ses te­ma sõ­nul paljudelt kinnistutelt kasutusloata kanalisatsioonitrassi.

„Osad ela­ni­kud olid vas­tu­tus­tund­li­kud ja võt­sid pa­ku­tud lo­kaal­sed ma­hu­tid, mille paigaldas Kuusalu Soojus kin­nis­va­raa­ren­da­ja de­po­nee­ri­tud ra­ha eest. Tei­sed ei võt­nud. See on äär­mi­selt kee­ru­kas prob­leem ning ei saa pan­na ko­gu vas­tu­tust val­la­va­lit­su­se­le. ÜVK aren­gu­ka­vas on öel­dud, ku­ni po­le töö­ta­vat ka­na­li­sat­sioo­ni, tu­leb ka­su­ta­da lo­kaal­seid ma­hu­teid,“ lau­sus ta.

Opo­sit­sioo­ni kuu­luv Kris­to Pa­lu tõ­des vo­li­ko­gu is­tun­gil, et pal­jus­ki on se­ga­dust te­ki­ta­nud puu­du­lik kom­mu­ni­kat­sioon, ning hei­tis et­te, miks tul­di möö­du­nud aas­tal vo­li­ko­gu et­te eel­nõu­ga, kui ei ol­nud Kuu­sa­lu Soo­ju­se­ga lä­bi rää­gi­tud. Val­la­va­nem vas­tas, et oli rää­gi­tud ja see­tõt­tu ei pan­dud ot­su­ses­se üleand­mi­se täh­tae­gu.

Kris­to Pa­lu mär­kis veel, et Lee­gi­ran­na ela­nik­ke oleks pi­da­nud tek­ki­nud olu­kor­rast tea­vi­ta­ma va­ra­kult, ko­he pä­rast Lee­gi­ran­na kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de üleand­mi­se ot­su­se lan­ge­ta­mist.

Õh­tul osa­le­sid koo­so­le­kul Lee­gi­ran­na aren­du­sest li­gi 30 ini­mest. Val­la­va­nem, hal­dus­spet­sia­list Kair Tam­mel ja kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss sel­gi­ta­sid, et Al­li­ka kü­las­se sur­ve­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks ku­lub eksperdi hinnangul um­bes 200 000 eu­rot. Kuu­sa­lu Soo­jus saab Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi üle võt­ta ja asu­da to­rus­tik­ku ra­ja­ma, kui Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu on val­mis eral­da­ma et­te­võt­te­le osa­ka­pi­ta­li suu­ren­da­mi­seks 200 000 eu­rot. Sel­lis­te ot­sus­te­ni po­le või­ma­lik jõu­da en­ne käesoleva aasta sü­gist.

Lu­ba­ti, et Kuu­sa­lu Soo­jus hakkab 31. mail parandama ka­na­li­sat­sioo­ni­ kat­kisi koh­ti ja koos vallavalitsusega otsustatakse, kuidas Leegirannas purgimist korraldada.

Lee­gi­ran­na ela­nik Priit Mae üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ei os­ka veel öel­da, kas ela­ni­kud on koo­so­le­ku tu­le­mu­se­ga ra­hul: „Hin­da­me te­gu­de, mit­te lu­ba­dus­te jär­gi. Fakt on see, et ter­vi­sea­met kont­rol­lis su­pel­ran­da­de vee puh­tust, An­di­nee­me me­re­vees avas­ta­ti en­te­ro­kokk. Kar­ta on, et see võib ol­la tul­nud meie ran­nast, sest ilm­selt on ko­ha­ti reo­ve­si jooks­nud mer­re, selle põh­jus­tas val­la ot­sus pur­gi­mi­ne oo­ta­ma­tult lõ­pe­ta­da. Va­le­sid ot­su­seid on aas­ta­te jook­sul siin pal­ju teh­tud, nüüd tu­leb kii­relt te­gut­se­da.“

Sõ­nu­mi­too­ja on Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­ses tek­ki­nud reo­veep­rob­lee­mi­de koh­ta kir­ju­ta­nud 7. ja 21. det­semb­ri 2022 ning tä­na­vu 9. ja 15. märt­si, 5. ja 26. ap­ril­li le­he­numb­ri­tes.