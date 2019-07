MTÜ La­he­maa Me­rek­lu­bi, mil­le eest­ve­da­jad alus­ta­sid Kuu­sa­lu val­la me­re­päe­va­de kor­ral­da­mist, on tei­nud aas­taid las­te­le Käs­mus me­re­laag­rit ja uue al­ga­tu­se­na tal­vist ko­gu­pe­reü­ri­tust „Ka­ha­la jää­kas“, tu­leb väl­ja uue al­ga­tu­se­ga. Plaan on ha­ka­ta Kuu­sa­lu val­las õpe­ta­ma pur­je­laua ja ae­ru­laua ehk SUP-laua­ga (Stand Up Padd­le board) sõit­mist. Al­gus te­hak­se tu­le­val nä­da­lal – An­di­nee­mel kor­ral­da­tak­se es­mas­päe­vast ree­de­ni, 22.-26. juu­li­ni päe­va­ne sur­fi­laa­ger, ku­hu oo­da­tak­se 10-17aas­ta­seid noo­ri.

Sur­fi­laag­ri eest­ve­da­ja ja lit­sent­see­ri­tud abit­ree­ner Rai­do Ru­se rää­gib, et eel­mi­sel su­vel õpe­ta­ti noo­ri pur­je- ja SUP-laua­ga sõit­ma me­re­laag­ri raa­mes. Tä­nu Kuu­sa­lu val­lalt saa­dud toe­tu­se­le oli sel­leks või­ma­lik soe­ta­da va­rus­tust. Nüüd on soov min­na koo­li­tus­te­ga eda­si, kaa­sa­ta roh­kem ja laie­malt noo­ri ko­gu val­last.

„Sur­fi­laag­ri ta­ha­me te­ha iga päev ka­hes va­he­tu­ses, küm­me noort hom­mi­kul ja küm­me õh­tu­poo­le. Tut­vus­ta­me va­rus­tust, sel­le kok­ku-lah­ti­võt­mist ja sõi­du­kor­da sead­mist, vee­ohu­tust, sõi­du­teh­ni­kat ning sõi­da­me vee peal nii pal­ju, kui il­ma on ja jõu­du ja­gub. Oo­ta­me osa­le­ma kõi­ki, kel hu­vi, ja mit­te ai­nult neid, kes on ju­ba käi­nud me me­re­laag­ri­tes,“ sel­gi­tab ta.

Pur­je- ja SUP-lauad on ker­ge vae­va­ga trans­por­di­ta­vad, li­sab Rai­do Ru­se. Kol­ga laht on sel­li­ne, et ole­ne­valt tuu­le suu­nast saab va­li­da vee­le mi­ne­kuks so­bi­vai­ma pai­ga. Sa­da­ma ole­ma­so­lu ei ole va­ja­lik, peaa­si on, et me­rel oleks tuult.

La­he­maa Me­rek­lu­bilt oli või­ma­lik eel­mi­sel su­vel ja on saa­nud ka tä­na­vu su­vel ren­ti­da An­di­nee­me või Sal­mis­tu ran­nas sur­fi­va­rus­tust. Al­ga­ja­te­le on an­tud es­mast koo­li­tust ja ai­da­tud os­ku­si lih­vi­da neil, kes ju­ba os­ka­vad pur­je­laual pü­si­da. Koo­li­ta­jad-inst­ruk­to­rid on pea­le Rai­do Ru­se veel MTÜ La­he­maa Me­rek­lu­bi liik­med Jan­no Laen­de, Ind­rek Triis­berg, Ric­hard Arm­väärt ja Taa­vi Part.

„Me kau­gem ees­märk on ha­ka­ta sar­na­selt Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si­ga osa­le­ma oma k­lu­bi sport­las­te­ga võist­lus­tel. Sur­fis­por­di­ga te­ge­le­vaid klu­bi­sid koon­dab ja suu­re­maid võist­lu­si kor­ral­dab Ees­ti Pur­je­laua­liit. Sel­le spor­dia­la eri­pä­ra on, et sur­fa­ta saab ka tal­vel – te­ge­le­da jää­sur­fi­ga,“ li­sab Rai­do Ru­se.

Ta too­ni­tab, et La­he­maa Me­rek­lu­bi ees­märk on taa­sä­ra­ta­da ran­na­rah­vas me­rear­mas­tus ning ai­da­ta kaa­sa sel­le pü­si­ma­jää­mi­se­le. Noor­te sur­fi­laag­ri kor­ral­da­mi­ne sün­dis sel­lest, et Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik pa­lus pak­ku­da ideid, kui­das Kuu­sa­lu kan­dis kaa­sa­ta noo­ri roh­kem eri­ne­va­tes­se te­ge­vus­tes­se. Pur­je­laua­koo­li­tus ja pur­je­lauas­por­di­ga te­ge­le­mi­ne ai­tab laien­da­da ko­ha­li­ke ela­ni­ke me­re­ga seo­tud te­ge­vu­si.