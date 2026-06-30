Kuusalu vallas esitati tänavu hajaasustuse programmi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede või elektrisüsteemide rajamiseks 33 taotlust toetuste kogusummaga 182 776,32 eurot. Neist kaks taotlust ei läinud hindamisele – üks kinnistu asub tiheasustusalal ning ühest projektist loobus taotluse esitaja, sest soovis toetust kahele projektile, kuid toetuste kogusumma saab ühele taotlejale olla maksimaalselt 6500 eurot ka mitme projekti korral.
Toetust jagus hajaasutuse programmist seekord 14 projektile kogusummas 59 832,21 eurot.
Programmi põhimõte on, et omavalitsus toetab kolmandiku ja riik samuti kolmandiku osas ning taotlejad lisavad omaosalusena vähemalt kolmandiku projekti kogusummast.
Kuusalu valla 2026. aasta eelarves on hajaasustuse programmi jaoks 30 000 eurot, regionaal- ja põllumajandusministeerium eraldas samuti 30 000 eurot. Kuusalu valla keskkonnaspetsialist Margus Kirss kommenteeris, et huvi programmi toetuste vastu on suur: „Positiivse hindamistulemusega taotluste toetussumma oleks meie vallas olnud 176 995,82 eurot. Kuna saime toetada ligikaudu 60 000 euroga, jäi umbes 117 000 eurot puudu. Kuusalu vald on puudujääva summa poolest üle Eesti suuruselt teisel kohal. Kuna vajadus on sedavõrd suur, sai Kuusalu vald riigi osaluse täies mahus, osadele valdadele anti vähem.“
Projektide hindamiskomisjoni kuulusid peale keskkonnaspetsialisti veel vallavanem Terje Kraanvelt, pearaamatupidaja Ly Korotejev-Piir, ehitusspetsialist Enno Tammemäe, laste heaolu spetsialist Helle Soots ja OÜ Kuusalu Soojus tegevjuht Allar Aron.
Urmas Püü saab kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks 6500 eurot, omaosalus on 3661,80 eurot, kogumaksumus 10 161,80 eurot.
Margit Lõhelaidi esitatud projektile „Kõnnu küla Loigu kinnistu majapidamisele ohutu ja nõuetele vastava joogivee tagamiseks vajalike seadmete hankimine ja paigaldamine“ antakse 1806,66 eurot toetust. Omafinantseeringuna tuleb lisada 889,95 eurot, projekti kogusumma on 2696,51 eurot.
Raili Pihlapuud toetatakse 3485,21 euroga kanalisatsiooni kogumismahuti rajamiseks, omaosalus on 1716,59 eurot, kogumaksumus 5201,80 eurot.
Anne Viilmale eraldatakse 5329,53 eurot biopuhasti rajamiseks, taotlejal tuleb lisada 2625,07 eurot, projekti kogumaksumus on 7954,60 eurot.
Jaan Rumm saab projektile „Rummu puhas vesi“ joogivee filtersüsteemi rajamiseks 2683,48 eurot, omaosalus on 1321,72 eurot, kogumaksumus 4005,20 eurot.
Riina Orgla esitatud projektile „Hindreku kinnistule biopuhastussüsteemi rajamine“ antakse 6500 eurot, omafinantseering on 3748,60 eurot, projekti kogumaksumus 10 248,60 eurot.
Peep Tamme projektile „Ööbiku kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ eraldatakse 5489 eurot, taotleja omaosalus on 2703,68 eurot, kogumaksumus 8192,68 eurot.
Ene Kröönströmi toetussumma on 6499 eurot Nisumäe puurkaevu rajamiseks. Taotlejal tuleb lisada 3201 eurot, kogumaksumus on 9700 eurot.
Siiri Lõuke saab veepuhastusseadme jaoks 1490,46 eurot, omaosalus on 734,10 eurot, kogumaksumus 2224,56 eurot.
Hando Vesilind saab 6500 eurot Vaino puurkaevu rajamiseks, omafinantseering on 3450 eurot, kogumaksumus 9950 eurot.
Kersti Tiiroja toetatakse 5794,83 euroga Santmäe kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, omaosalus on 2854,17 eurot, kogumaksumus 8649 eurot.
Mikk Mägile antakse 3430,40 eurot juurdepääsutee renoveerimiseks ja parandamiseks. Taotleja omafinantseering on 1689,60 eurot, kogumaksumus 5120 eurot.
Lea Paasile antav toetus on 4323,64 eurot puurkaevu rajamiseks ja maa-aluse pumbamaja ehitamiseks. Omaosaluseks tuleb lisada 2129,56 eurot, projekti kogumaksumus on 6453,20 eurot.
Marko Lindau saab 6405,47 eurot biopuhasti rajamiseks, omaosalus on 3154,93 eurot, kogumaksumus 9560,40 eurot.