Kuu­sa­lu val­las esi­ta­ti tä­na­vu ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de, juur­de­pää­su­tee­de või elekt­ri­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks 33 taot­lust toe­tus­te ko­gu­sum­ma­ga 182 776,32 eu­rot. Neist kaks taot­lust ei läi­nud hin­da­mi­se­le – üks kin­nis­tu asub ti­he­a­sus­tus­a­lal ning ühest pro­jek­tist loo­bus taot­lu­se esi­ta­ja, sest soo­vis toe­tust ka­he­le pro­jek­ti­le, kuid toe­tus­te ko­gu­sum­ma saab ühe­le taot­le­ja­le ol­la mak­si­maal­selt 6500 eu­rot ka mit­me pro­jek­ti kor­ral.

Toe­tust ja­gus ha­jaa­su­tu­se prog­ram­mist see­kord 14 pro­jek­ti­le ko­gu­sum­mas 59 832,21 eu­rot.

Prog­ram­mi põ­hi­mõ­te on, et oma­va­lit­sus toe­tab kol­man­di­ku ja riik sa­mu­ti kol­man­di­ku osas ning taot­le­jad li­sa­vad omao­sa­lu­se­na vä­he­malt kol­man­di­ku pro­jek­ti ko­gu­sum­mast.

Kuu­sa­lu val­la 2026. aas­ta eel­ar­ves on ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi jaoks 30 000 eu­rot, re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­m eral­das sa­mu­ti 30 000 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss kom­men­tee­ris, et hu­vi prog­ram­mi toe­tus­te vas­tu on suur: „Po­si­tiiv­se hin­da­mis­tu­le­mu­se­ga taot­lus­te toe­tus­sum­ma oleks meie val­las ol­nud 176 995,82 eu­rot. Ku­na sai­me toe­ta­da li­gi­kau­du 60 000 eu­ro­ga, jäi um­bes 117 000 eu­rot puu­du. Kuu­sa­lu vald on puu­du­jää­va sum­ma poo­lest üle Ees­ti suu­ru­selt tei­sel ko­hal. Ku­na va­ja­dus on se­da­võrd suur, sai Kuu­sa­lu vald rii­gi osa­lu­se täies ma­hus, osa­de­le val­da­de­le an­ti vä­hem.“

Pro­jek­ti­de hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid pea­le kesk­kon­na­spet­sia­lis­ti veel val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, ehi­tus­spet­sia­list En­no Tam­me­mäe, las­te heao­lu spet­sia­list Hel­le Soots ja OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus te­gev­juht Al­lar Aron.

Ur­mas Püü saab ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 6500 eu­rot, omao­sa­lus on 3661,80 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 10 161,80 eu­rot.

Mar­git Lõ­he­lai­di esi­ta­tud pro­jek­ti­le „Kõn­nu kü­la Loi­gu kin­nis­tu ma­ja­pi­da­mi­se­le ohu­tu ja nõue­te­le vas­ta­va joo­gi­vee ta­ga­mi­seks va­ja­li­ke sead­me­te han­ki­mi­ne ja pai­gal­da­mi­ne“ an­tak­se 1806,66 eu­rot toe­tust. Oma­fi­nant­see­rin­gu­na tu­leb li­sa­da 889,95 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­sum­ma on 2696,51 eu­rot.

Rai­li Pih­la­puud toe­ta­tak­se 3485,21 eu­ro­ga ka­na­li­sat­sioo­ni ko­gu­mis­ma­hu­ti ra­ja­mi­seks, omao­sa­lus on 1716,59 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 5201,80 eu­rot.

An­ne Viil­ma­le eral­da­tak­se 5329,53 eu­rot bio­pu­has­ti ra­ja­mi­seks, taot­le­jal tu­leb li­sa­da 2625,07 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 7954,60 eu­rot.

Jaan Rumm saab pro­jek­ti­le „Rum­mu pu­has ve­si“ joo­gi­vee fil­ter­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 2683,48 eu­rot, omao­sa­lus on 1321,72 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 4005,20 eu­rot.

Rii­na Org­la esi­ta­tud pro­jek­ti­le „Hind­re­ku kin­nis­tu­le bio­pu­has­tus­süs­tee­mi ra­ja­mi­ne“ an­tak­se 6500 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 3748,60 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 10 248,60 eu­rot.

Peep Tam­me pro­jek­ti­le „Öö­bi­ku kin­nis­tu ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­ne“ eral­da­tak­se 5489 eu­rot, taot­le­ja omao­sa­lus on 2703,68 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 8192,68 eu­rot.

Ene Kröönst­rö­mi toe­tus­sum­ma on 6499 eu­rot Ni­su­mäe puur­kae­vu ra­ja­mi­seks. Taot­le­jal tu­leb li­sa­da 3201 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 9700 eu­rot.

Sii­ri Lõu­ke saab vee­pu­has­tus­sead­me jaoks 1490,46 eu­rot, omao­sa­lus on 734,10 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 2224,56 eu­rot.

Han­do Ve­si­lind saab 6500 eu­rot Vai­no puur­kae­vu ra­ja­mi­seks, oma­fi­nant­see­ring on 3450 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 9950 eu­rot.

Kers­ti Tii­ro­ja toe­ta­tak­se 5794,83 eu­ro­ga Sant­mäe kin­nis­tu­le ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks, omao­sa­lus on 2854,17 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 8649 eu­rot.

Mikk Mä­gi­le an­tak­se 3430,40 eu­rot juur­de­pää­su­tee re­no­vee­ri­mi­seks ja pa­ran­da­mi­seks. Taot­le­ja oma­fi­nant­see­ring on 1689,60 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 5120 eu­rot.

Lea Paa­si­le an­tav toe­tus on 4323,64 eu­rot puur­kae­vu ra­ja­mi­seks ja maa-alu­se pum­ba­ma­ja ehi­ta­mi­seks. Omao­sa­lu­seks tu­leb li­sa­da 2129,56 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 6453,20 eu­rot.

Mar­ko Lin­dau saab 6405,47 eu­rot bio­pu­has­ti ra­ja­mi­seks, omao­sa­lus on 3154,93 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 9560,40 eu­rot.