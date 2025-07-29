Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­ses töö­tab raa­ma­tu­pi­da­ja­na ala­tes 21. juu­list Hal­ja Top­ro (pil­dil). Ta kan­di­dee­ris val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil. Kan­di­dee­ri­nuid oli kon­kur­sil kok­ku 18, neist 5 kut­su­ti vest­lu­se­le, mil­le tu­le­mu­se­na va­li­ti ame­tis­se Hal­ja Top­ro. Te­ma pea­mi­sed töö­üle­san­ded on val­la­va­lit­su­se ja val­la al­la­su­tus­te põ­hi­va­ra ning töö­ta­ja­te töö­ta­su ja puh­kus­te ar­ves­ta­mi­ne, sa­mu­ti aruan­ne­te esi­ta­mi­ne sta­tis­ti­ka- ja mak­sua­me­ti­le. Hal­ja Top­ro on lõ­pe­ta­nud Ees­ti Maaü­li­koo­li raa­ma­tu­pi­da­mi­se ja ra­han­du­se eria­lal. Tal on raa­ma­tu­pi­da­mi­se 6. ta­se­me kut­se­tun­nis­tus ja se­ni on töö­ta­nud raa­ma­tu­pi­da­ja­na eraet­te­võ­te­tes. Hal­ja Top­ro üt­les, et kan­di­dee­ris kon­kur­sil soo­vist töö­ta­da ko­du­val­las ning saa­da ko­ge­mus ka oma­va­lit­su­se raa­ma­tu­pi­da­mi­ses. Hal­ja Top­ro on pä­rit Lää­ne-Vi­ru­maalt en­di­sest Vi­hu­la val­last, Kuu­sa­lus elab 18 aas­tat ja üle küm­ne aas­ta on tant­si­nud nais­rah­va­tant­su­rüh­mas Vii­mi­kud.