Kuusalu vallavalitsuses töötab raamatupidajana alates 21. juulist Halja Topro (pildil). Ta kandideeris vallavalitsuse korraldatud konkursil. Kandideerinuid oli konkursil kokku 18, neist 5 kutsuti vestlusele, mille tulemusena valiti ametisse Halja Topro. Tema peamised tööülesanded on vallavalitsuse ja valla allasutuste põhivara ning töötajate töötasu ja puhkuste arvestamine, samuti aruannete esitamine statistika- ja maksuametile. Halja Topro on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja rahanduse erialal. Tal on raamatupidamise 6. taseme kutsetunnistus ja seni on töötanud raamatupidajana eraettevõtetes. Halja Topro ütles, et kandideeris konkursil soovist töötada koduvallas ning saada kogemus ka omavalitsuse raamatupidamises. Halja Topro on pärit Lääne-Virumaalt endisest Vihula vallast, Kuusalus elab 18 aastat ja üle kümne aasta on tantsinud naisrahvatantsurühmas Viimikud.