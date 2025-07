Kuusalu staadioni jooksurajale uus tartaankate

Kuusalu vallavalitsuse korraldatud hanke Kuusalu keskkooli staadioni tartaankatte uuendamiseks võitis Ramato Vara OÜ, kes kasutab alltöövõtjana ettevõtet SIA Sporta Halle. Ramato Vara OÜ esitas hankesse kõige soodsama pakkumise – ilma käibemaksuta 35 516,40 eurot, mis koos uue käibemaksuga on 44 040,33 eurot. Hankesse esitasid pakkumuse kokku 4 ettevõtet, neist kallim oli 65 400 eurot ilma käibemaksuta. Kuu-salu spordikeskuse juhataja Kadri Idavain ütles, et ettevõte on asunud tartaankatet uuendama, kuid vihmad on seganud, tööd saab teha kuivade ilmadega.