Kuusalu vallavalitsus avas uue veebilehe eelmisel nädalal, Raasiku vallavalitsus mõni nädal tagasi. Anija vallavalitsusel on uuendatud koduleht eelmisest aastast. Eesti vallad-linnad peavad oma kodulehed üle viima omavalitsusportaali, mille majutus- ja haldusteenust tagab rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus. Seni olid omavalitsustel erineva ülesehitusega kodulehed, uues portaalis esitatakse infot sarnaselt riigiasutustega. Kodulehed tuleb omavalitsusportaali ümber tõsta hiljemalt jaanipäevaks, siis seni kasutuses olnud kohalike omavalitsuste teenusportaal suletakse.