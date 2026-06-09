Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus avas uue vee­bi­le­he eel­mi­sel nä­da­lal, Raa­si­ku val­la­va­lit­sus mõ­ni nä­dal ta­ga­si. Ani­ja val­la­va­lit­su­sel on uuen­da­tud ko­du­leht eelmisest aastast. Ees­ti val­lad-lin­nad pea­vad oma ko­du­le­hed üle vii­ma oma­va­lit­sus­por­taa­li, mil­le ma­ju­tus- ja hal­dus­tee­nust ta­gab ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi in­fo­teh­no­loo­gia­kes­kus. Se­ni olid oma­va­lit­sus­tel eri­ne­va üle­se­hi­tu­se­ga ko­du­le­hed, uues por­taa­lis esi­ta­tak­se in­fot sar­na­selt rii­gi­asu­tus­te­ga. Ko­du­le­hed tu­leb oma­va­lit­sus­por­taa­li üm­ber tõs­ta hil­je­malt jaa­ni­päe­vaks, siis se­ni ka­su­tu­ses ol­nud ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te tee­nus­por­taal su­le­tak­se.