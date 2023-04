Kuusalu Elutervele Naisele saalihoki Energialiiga teine koht

Kuusalu saalihokinaiskond Eluterve Naine lõpetas saalihoki Energialiiga 10. hooaja teise kohaga. Finaalmängus jäi Kuusalu naiskond alla Kaitseliidu Rapla malevale.

„Energialiiga on meie enda naiskonna loodud. See on harrastajate liiga ja sai loodud just selleks, et koguda kokku naissaalihokiharrastajad, kellega mõõtu võtta. Kõige rohkem on meie liigas naiskondi olnud kümme. Käesoleval hooajal osales seitse naiskonda üle Eesti,“ rääkis Kuusalu naiskonna esindaja Pille Plakk.

Kuusalu naiskonnal ei ole seni õnnestunud Energialiigat võita, küll aga on saadud nii teisi kui kolmandaid kohti. Pille Plakk: „Muidugi oleksime tahtnud juubelihooajal ise võita, aga kõik naiskonnad on väga võrdsed ja pall on alati ümmargune. Enamik naisi, kes meie võistkonnas mängivad, on seal olnud Energialiiga esimesest hooajast alates. Osade naistega osalesime enne Energialiigat ka Eesti naiste meistriliigas.“

Pille Plakk rõõmustab, et naiskonnal on ka järelkasvu. Käesoleval hooajal liitusid naiskonnaga neli tüdrukut Kuusalu noorte tüdrukute võistkonnast. „Meie naiskonnast on üks noormängija, Reelika Liiv, jõudnud Eesti naistekoondisesse ja käesoleva aasta lõpus peaks minema Eestit esindama naiste saalihoki MM-ile Singapuris.“

Kuusalus on saalihokit mängitud alates 2004. aastast. Alustati Kuusalu kooli vanas võimlas, portesid polnud. Uude spordihoonesse saadi mingil hetkel ka ported ning otsiti omale treener. Praegune treener, Sören Jõõras, liitus naiskonnaga 9 aastat tagasi.

Eluterve Naine treenib korra nädalas koos ja teise korra ühed naised Kostiveres, teised Kuusalus. „Meie hea vormi saladus on eluterve maailmanägemus. Sporti tuleb elus kõvasti teha, aga nalja peab ka tegema ja saama,“ ütles Pille Plakk.

Naiskonda kuuluvad Piia Saluste, Kairit Kuuskaru, Kristiina Allikvee, Jaana Kuuspalu, Paula Siilak, Aili Arro, Kristel Oja, Pille Plakk, Teisi Lindvest, Reelika Liiv, Emma Treiberg, Birgita Lomp, Sandra Aun, Deliise Dorbek, Lise Amalie Jensen ja Heidi Kivi. Põhiväravavaht oli sel hooajal Avinurmest, Anne-Marija Levina.