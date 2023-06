Möö­du­nud nä­da­lal sai Kiiu ale­vi­kus val­mis uus las­te­män­gu­väl­jak, mis asub Ves­ki tä­na­va ää­res korv­pal­lip­lat­si lä­he­dal. Män­gu­väl­jak läks koos ehi­tu­se ja pai­gal­du­se­ga maks­ma 11 539 eu­rot. Sel­lest 5000 eu­rot on rii­gi­ko­gu EK­RE frakt­sioo­nilt Henn Põl­luaa­sa et­te­pa­ne­kul eral­da­tud sih­tots­tar­be­li­ne sum­ma po­lii­ti­lis­test ka­tu­se­ra­ha­dest, mi­da era­kon­nad ja­ga­sid rii­giee­lar­vest eel­mi­se aas­ta lõ­pus. Üle­jää­nud sum­ma li­sas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks rää­kis, et te­gi seo­ses Kiiu uue män­gu­väl­ja­ku­ga koos­tööd ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga: „Võt­sin ühen­dust kor­ter­ma­ja ela­ni­ku Ali­ce Li­pu­ga, kes on Kiiu ema­de­ga ühi­ses Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus ja kü­sis nen­delt ar­va­must. Ema­de et­te­pa­ne­kul va­li­si­me män­gu­väl­ja­ku asu­ko­ha korv­pal­lip­lat­si juur­de. Te­gu on ka­heo­sa­li­se tur­ni­mi­sat­rakt­sioo­ni­ga, mis so­bib eel­kõi­ge va­ne­ma­te­le las­te­le. Ka see oli ema­de soov, et män­gu­väl­jak oleks pi­gem va­ne­ma­te­le las­te­le.“

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kas ja mil­lal on plaa­nis las­te­män­gu­väl­ja­kuid ra­ja­da või uuen­da­da Kuu­sa­lus ja Kol­gas, vas­tas Ma­dis Praks, et uu­si at­rakt­sioo­ne ei ole või­ma­lik neis­se ale­vi­kes­se tä­na­vu pai­gal­da­da, sest po­le ra­ha: „Kui võr­rel­da val­la in­ves­tee­rin­gut Kiiu män­gu­väl­ja­kus­se ja vii­mas­tel aas­ta­tel Kuu­sa­lus­se teh­tud in­ves­tee­rin­guid, siis roh­kem on pa­nus­ta­tud Kuu­sa­lus­se – seal on Laa­ne tä­na­va kor­ter­ma­ja­de juu­res suu­re­ma­te las­te jaoks tur­ni­mis­väl­jak koos ro­ni­mis­pü­ra­mii­di, kaa­lu­kii­ge ja pe­sa­kii­ge­ga. Väik­se­ma­te las­te män­gu­väl­ja­kut Kuu­sa­lus He­li Lil­le­poe lä­he­dal po­le kah­juks või­ma­lik tä­na­vu täien­da­da, aga käi­me seal at­rakt­sioo­ne üle vaa­ta­mas ning pa­ran­da­mas. Kui ku­sa­gilt on kat­ki, tu­leks an­da val­la­va­lit­su­se­le tea­da ning lä­he­me ko­ha­le ja tee­me kor­da. Kol­gas on sa­mu­ti las­te­le ro­ni­mis­väl­jak, sin­na pa­ne­me juur­de ühe at­rakt­sioo­ni.“

Ta li­sas, et õpi­las­te­le oleks Kuu­sa­lu koo­li juur­de va­ja suu­re­mat ro­ni­mis­lin­na­kut, Kuu­sa­lu val­laee­lar­vest eral­da­tud 30 000 eu­ro­ga uuen­da­tak­se staa­dio­ni juu­res Män­ni­kus asu­vat mäng­väl­ja­kut, mis on amor­ti­see­ru­nud. Prae­gu ka­van­da­tak­se pro­jek­ti, see­jä­rel te­hak­se han­ge.

Ma­dis Praks li­sas, et val­la kol­me ale­vi­ku, Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga, män­gu­väl­ja­ku­te väl­jae­hi­ta­mi­seks oleks va­ja kok­ku um­bes 100 000 eu­rot, siis võiks ol­la ra­hul, et nii väi­kes­te­le kui ka suur­tele las­te­le on neis kaa­saeg­sed ava­li­kud ko­had, kus män­gi­da ja tur­ni­da.

Kiius on las­te­le ka tei­ne uus män­gu­väl­jak, see asub Ter­mi­na­li tank­la­ke­ti Kiiu tee­nin­dus­jaa­ma kõr­val. Ter­mi­nal pai­gal­dab jär­jest kõi­gi oma tee­nin­dus­jaa­ma­de juur­de män­gu­väl­ja­ku.