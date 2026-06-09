Kuusalu vallavalitsus nõustus ASi Eesti Keskkonnateenused taotlusega tõsta seoses riiklike saastetasude suurenemisega Kiiu jäätmejaamas teenustasusid. Nii suurjäätmete kui ka ehitus-lammutusprahi vastuvõtmisel tuleb jäätmejaamas kuupmeetri kohta tasuda ligikaudu 10 eurot senisest rohkem. Suurjäätmete vastuvõtu uus teenustasu on Kuusalu valla elanikele edaspidi 23,56 eurot kuupmeetri eest koos käibemaksuga, teistele 38,80 eurot koos käibemaksuga. Ehitus- ja lammutusprahi vastuvõtu uus hind on Kuusalu valla elanikele 88,11 eurot kuupmeetri eest koos käibemaksuga, mitteelanikele 98,78 eurot koos käibemaksuga.