Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus nõus­tus ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed taot­lu­se­ga tõs­ta seo­ses riik­li­ke saas­te­ta­su­de suu­re­ne­mi­se­ga Kiiu jäät­me­jaa­mas tee­nus­ta­su­sid. Nii suur­jäät­me­te kui ka ehi­tus-lam­mu­tusp­ra­hi vas­tu­võt­mi­sel tu­leb jäät­me­jaa­mas kuup­meet­ri koh­ta ta­su­da li­gi­kau­du 10 eu­rot se­ni­sest roh­kem. Suur­jäät­me­te vas­tu­võ­tu uus tee­nus­ta­su on Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le edas­pi­di 23,56 eu­rot kuup­meet­ri eest koos käi­be­mak­su­ga, teis­te­le 38,80 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Ehi­tus- ja lam­mu­tusp­ra­hi vas­tu­võ­tu uus hind on Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le 88,11 eu­rot kuup­meet­ri eest koos käi­be­mak­su­ga, mit­tee­la­ni­ke­le 98,78 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga.