Kiiu-Aabla külas on päikesepaneeliga valgusti

Juunis pandi Kuusalu vallavalitsuse tellimusel Kiiu-Aabla küla postkastide juurde päikesepatareiga valgusti. Tegu on pilootprojektiga, varem Kuusalu vallas ühtegi päikeseenergial tänavavalgustit ei olnud.

Vallavalitsuse liige Ranno Pool selgitas, et postkastide juurde valgustuse saamine oli külarahva soov.

„Esialgu plaanisime sinna tänavavalgusti paigaldamiseks liitumist elektrivõrguga, kuid selgus, et see oleks läinud maksma pöörase summa – sisuliselt ühe pirni eest üle 8000 euro,“ rääkis Ranno Pool.

Seetõttu otsustas vallavalitsus fikseeritud ühenduse asemel odavama variandi ehk päikesepatarei kasuks. See läks maksma 3490 eurot: „Päikeseenergial valgusti pandi üles jaanipäeva paiku. Kahjuks lõi kuu aega hiljem välk sisse ning päikesepaneeli elektroonika tuli välja vahetada.“

Ranno Pool nimetas Kiiu-Aabla päikesepaneeli Kuusalu valla tänavavalgustuse pilootprojektiks.

„Kui see end õigustab, päikesepaneel annab ka pimedal ajal piisavalt valgust ning peab talvekülmadele vastu, saame sama lahendust võibolla ka teistes külades hakata kasutama. Arvan, et just bussipeatuste valgustamiseks on päikesepaneelid hea võimalus,“ lausus ta.

Ranno Pooli sõnul lubas Kiiu-Aabla külarahvas hoolt kanda, et päikesepaneel oleks talvel lumest puhas.

Kuusalu valla teede- ja majandusspetsialist Madis Praks märkis, et päikesepatareidel valgustite põhiprobleem on selles, et need põlevad rohkem valgel ajal, kuid vähem sügisel, kui väljas on pime ja vähe päikest.

„Seetõttu tuleb seal, kus on võimalik amprihinnaga liituda olemasoleva elektrivõrguga, sellega liituda, nii on odavam ja töökindlam. Sellisel juhul maksab tänavavalgustusega liitumine umbes 1200 eurot. Kohtades, kus elektrivõrguga amprihinnaga liituda ei saa, on päikesepaneel odavam lahendus. Kiiu-Aablas tegime esimese katsetuse, ootan huviga novembrit, siis peaks olema selge, kas sellest on kasu ka kõige pimedamal ajal.“

Raasiku vallavalitsus tellis eelmisel sügisel päikesepaneeliga tänavavalgustid valla koolibussi 7 peatuskohta. Vallavanem Raul Siemi hinnangul on need end õigustanud.