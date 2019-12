Ani­ja val­la OÜ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö sõ­nul on Keh­ra jäät­me­jaam ava­mi­seks peaae­gu val­mis, ka kon­tei­ne­rid on ole­mas, kuid ava­da ei saa en­ne, kui po­le jäät­me­lu­ba. Jäät­me­loa me­net­le­mi­se aeg kesk­kon­naa­me­tis on kesk­mi­selt kolm kuud, Vel­ko AV loo­dab loa saa­da veel sel aas­tal. Et­te­võt­te on väl­ja töö­ta­nud ka jäät­me­jaa­ma hin­na­kir­ja.