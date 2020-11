Kaitsemaski kandmise toetuseks

Sõnumitoojat on viimasel ajal tänatud, aga samas on lehele ka ette heidetud, et uurime koroonaviirusesse nakatunute numbreid ja avaldame ülevaateid. Me ei taha õhutada paanikat. Anname lugejatele võimaluse olla informeeritud, sest hirmu ja segadust tekitab pigem teadmatus. Mida rohkem on tõepäraseid andmeid otseallikast, seda lihtsam on teha otsuseid, kuidas käituda. Mujalt Ida-Harju kohta niisugust infot ei saa.

Nii perearstid, terviseamet kui ka vabariigi valitsus kutsuvad üles olema ettevaatlik, kandma avalikes kohtades kaitsemaski, järgima 2+2 reeglit. Sedasi kaitsete peale enda ka teisi, tahame ju, et praegune ebanormaalne olukord lõpeks, saaksime naasta piiranguteta tavaellu. Parem olla ettevaatlikum. Soovitame poodi ja mujale rahvarohkesse kohta minnes kanda kaitsemaski.