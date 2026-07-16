Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na esi­me­ne har­ras­tus­lik teat­rie­ten­dus oli 142 aas­tat ta­ga­si Ha­ra saa­rel.

Ha­ra la­he ää­res Ju­min­da pool­saa­re al­gu­ses asu­vas Ha­ra kü­las pee­ti lau­päe­val, 11. juu­lil pä­rast 30 aas­ta pik­kust va­heae­ga taas kü­la­pi­du – tä­his­ta­ti kü­la 440. aas­ta­päe­va. See­kord kor­ral­das peo Ha­ra Kü­la­selts, mis loo­di viis aas­tat ta­ga­si. Va­ra­se­ma peo eest­ve­da­ja oli kü­la­va­nem Vel­lo Sü­da koos mõt­te­kaas­las­test kü­lae­la­ni­ke­ga. Nõu­kaa­jal kü­las ühis­pi­du­sid ei pee­tud, sest asus pii­rit­soo­nis ja lä­he­du­ses oli ran­gelt sa­las­ta­tud sõ­ja­väe­lae­va­de de­mag­ne­ti­see­ri­mi­se baas – prae­gu­ne tu­ris­mi­koht Ha­ra sa­dam.

Nüüd üle pi­ka aja toi­mu­nud aas­ta­päe­va­peol käis hin­nan­gu­li­selt roh­kem kui 300 ini­mest, neist ena­mik olid oma kü­la pü­sie­la­ni­kud või su­vi­ta­jad ja oli ka lä­he­ma­te kü­la­de rah­vast.

Pi­du al­gas kü­la­rah­va rong­käi­gu­ga Lii­va­ku ta­lu juu­rest Loh­ja plat­si­le. Si­ni­must­val­ge li­pu heis­kas kü­la­va­nem Vel­lo Sü­da.

Ta lau­sus ter­vi­tus­kõ­nes: „Rii­gi­kor­rad on muu­tu­nud, põlv­kon­nad va­he­tu­nud ja teh­no­loo­gia are­ne­nud, kuid Ha­ra on jää­nud. Siin­ne me­ri on jät­ku­valt sa­ma avar, met­sad sa­ma vää­ri­kad ja ini­me­sed sa­ma sit­ked ning kok­ku­hoid­vad.“

Pi­du­li­si ter­vi­ta­nud Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son kin­ki­sid kü­la­le val­la va­pi­ga li­pu­vii­ru.

Päe­va­ka­vas oli Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meie­ri esi­ne­mi­ne Ha­ra aja­loo tee­ma­del, vik­to­riin Ha­ra kü­la koh­ta, Lok­sa li­ne­tant­si­ja­te et­teas­te, Ha­ra näi­te­rin­gi eten­dus ja Coopi kingitud juu­be­li­tor­di söö­mi­ne. Las­te­le kor­ral­da­ti män­ge ja sai joo­nis­ta­da kü­la­le õn­nit­lus­kaar­ti, oli ka ba­tuut ning või­ma­lus sõi­ta po­ni või ho­bu­se­ga.

Päe­va­juht oli Ar­let Pal­mis­te. Tant­suks män­gis õh­tul an­sam­bel Tuu­le­bant.

Ko­hal oli Noo­jaa Me­dia võt­te­tiim, et ka­jas­ta­da Ha­ra aas­ta­päe­va tä­his­ta­mist Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ses kroo­ni­ka­fil­mis.

Va­nad näi­te­män­gud uue­mas võt­mes

Ha­ra Kü­la­selt­si eest­ve­da­mi­sel oli kü­la aas­ta­päe­va­peol sel­leks pu­huks loo­dud näi­te­rin­gi esi­eten­dus „Kos­ja­kaup ja kui­das nõiaks saab“ – ka­hest roh­kem kui sa­ja aas­ta va­nu­sest näi­te­män­gust teh­tud la­vas­tus. Va­na­dest teks­ti­dest kir­ju­tas sel­le kok­ku ja la­vas­tas Vi­ha­soo näi­te­rin­gi ju­hen­da­ja, aas­taid Ha­ras su­vi­ta­nud Ja­na Roo­pa Va­na­kü­last.

Loe pikemalt 15. juuli Sõnumitoojast.