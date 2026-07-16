Kuusalu kihelkonna esimene harrastuslik teatrietendus oli 142 aastat tagasi Hara saarel.
Hara lahe ääres Juminda poolsaare alguses asuvas Hara külas peeti laupäeval, 11. juulil pärast 30 aasta pikkust vaheaega taas külapidu – tähistati küla 440. aastapäeva. Seekord korraldas peo Hara Külaselts, mis loodi viis aastat tagasi. Varasema peo eestvedaja oli külavanem Vello Süda koos mõttekaaslastest külaelanikega. Nõukaajal külas ühispidusid ei peetud, sest asus piiritsoonis ja läheduses oli rangelt salastatud sõjaväelaevade demagnetiseerimise baas – praegune turismikoht Hara sadam.
Nüüd üle pika aja toimunud aastapäevapeol käis hinnanguliselt rohkem kui 300 inimest, neist enamik olid oma küla püsielanikud või suvitajad ja oli ka lähemate külade rahvast.
Pidu algas külarahva rongkäiguga Liivaku talu juurest Lohja platsile. Sinimustvalge lipu heiskas külavanem Vello Süda.
Ta lausus tervituskõnes: „Riigikorrad on muutunud, põlvkonnad vahetunud ja tehnoloogia arenenud, kuid Hara on jäänud. Siinne meri on jätkuvalt sama avar, metsad sama väärikad ja inimesed sama sitked ning kokkuhoidvad.“
Pidulisi tervitanud Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt ja vallavolikogu esimees Ulve Märtson kinkisid külale valla vapiga lipuviiru.
Päevakavas oli Kolga muuseumi juhataja Ulvi Meieri esinemine Hara ajaloo teemadel, viktoriin Hara küla kohta, Loksa linetantsijate etteaste, Hara näiteringi etendus ja Coopi kingitud juubelitordi söömine. Lastele korraldati mänge ja sai joonistada külale õnnitluskaarti, oli ka batuut ning võimalus sõita poni või hobusega.
Päevajuht oli Arlet Palmiste. Tantsuks mängis õhtul ansambel Tuulebant.
Kohal oli Noojaa Media võttetiim, et kajastada Hara aastapäeva tähistamist Kuusalu valla tänavuses kroonikafilmis.
Vanad näitemängud uuemas võtmes
Hara Külaseltsi eestvedamisel oli küla aastapäevapeol selleks puhuks loodud näiteringi esietendus „Kosjakaup ja kuidas nõiaks saab“ – kahest rohkem kui saja aasta vanusest näitemängust tehtud lavastus. Vanadest tekstidest kirjutas selle kokku ja lavastas Vihasoo näiteringi juhendaja, aastaid Haras suvitanud Jana Roopa Vanakülast.
Loe pikemalt 15. juuli Sõnumitoojast.