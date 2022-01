Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du (KuEL) esin­da­jad Ar­go Saul ja Jan­ne Ker­do kuu­lu­ta­sid Kuu­sa­lu val­la tä­nu­peol Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas kol­man­dat kor­da väl­ja lii­du pree­mia lau­reaa­di. Va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on KuEL tun­nus­ta­nud tä­nu­peol val­la pa­ri­mat elu­laa­diet­te­võt­jat ja tu­ris­miet­te­võt­jat, see­kord teh­ti va­lik põl­lu­ma­jan­du­set­te­võ­te­te seast. No­mi­nen­did olid Lee­di­kõr­ve, Uu­ri Suur­ta­lu, Ii­sa­ka ta­lu ja La­he Mu­na La­he­maalt. KuE­Li juht Ar­go Saul üt­les, et lii­du roh­kem kui 30 lii­get va­li­sid pa­ri­maks Ii­sa­ka kä­si­töö- ja lam­ba­kas­va­tus­ta­lu noor­pe­re­me­he Prii­du Veer­sa­lu. Ii­sa­ka noor­pe­re­mees tä­nas peol tun­nus­tu­se eest ning lau­sus: „Et­te­võ­te on na­gu kett, mis on nii tu­gev, kui nõrk on kõi­ge nõr­gem lü­li. Mi­nu kett on mu pe­re, kes is­tub siin peol ka­hes reas. See on tu­gev kett.“ KuE­Li ni­me­tas 2019. aas­tal pa­ri­maks elu­laa­diet­te­võt­teks Im­bi ja Taa­vi Jäet­ma pe­reet­te­võt­te La­he­maa Lam­mas ning 2020. aas­tal va­li­ti val­la pa­ri­maks tu­ris­miet­te­võt­teks Ha­ra Sa­dam.