Covidi vastu kaitsesüstima

Koroonapandeemia tõttu kehtestatud eriolukord algas enam kui poolteist aastat tagasi. Viirusest pole lahti saadud, kuid viimase poole aasta jooksul on loodud võimalus end selle vastu vaktsineerida, et raskelt haigestumist ära hoida.

Kuusalu vallas on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 73 protsenti täiskasvanutest ehk 3685 inimest, täielikult on vaktsineeritud 69,10 protsenti – 3488. Raasiku vallas on vähemalt üks vaktsiinidoos süstitud 71 protsendile täiskasvanud elanikest – 2688 inimesele, kellest 2502 ehk 66,14 protsendil on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Anija valla 18aastastest ja vanematest elanikest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 61,81 protsenti – 3115 inimest, täielikult on vaktsineeritud neist 2894 ehk 57,42 protsenti. Loksal on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 1231 inimest – 55,80 protsenti, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 1097 elanikul – 49,73 protsendil.