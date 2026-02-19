Üle­möö­du­nud nä­da­lal Root­sis Lu­leås toi­mu­nud Eu­roo­pa noor­te meist­ri­võist­lus­tel suu­sao­rien­tee­ru­mi­ses või­tis kõi­gil kol­mel võist­lu­sa­lal kuld­me­da­li Aeg­vii­du koo­li vi­list­la­ne Anett Lii­sa Parts, kes on nüüd Eu­roo­pa nel­ja­kord­ne meis­ter, li­saks võit­nud 5 pronks­me­da­lit.

„Võist­le­sin häs­ti kont­rol­li­tult ja kes­ken­du­nult. Esi­me­sed punk­tid võt­sin ra­hu­li­ku­malt, pea­mi­ne oli en­da rütm kät­te saa­da, et sel­le­ga lõ­pu­ni häs­ti ja kind­lalt suu­sa­ta­da. See on see, mi­da olen har­ju­ta­nud ja oli ilm­selt mu edu võ­ti, sest pal­jud kon­ku­ren­did pin­gu­ta­sid al­gu­se­ga üle või te­gid ra­ja lõ­puo­sas vi­gu,“ üt­leb suu­sa­ta­ja, kes 21. veeb­rua­ril saab 17aas­ta­seks.

Ta li­sab, et en­ne võist­lu­si en­da­le suu­ri oo­tu­si ei pan­nud, sest noor­tek­las­sis tu­leb igal aas­tal juur­de uu­si te­gi­jaid, kui­gi si­si­mas loo­tis või­ta: „Läk­sin igal päe­val te­ge­ma mak­si­maal­set head soo­ri­tust, et saa­da või­ma­li­kult head koh­ta.“

Suu­sao­rien­tee­ru­mi­ses on kaar­di­le mär­gi­tud ra­da, mis sp­rin­dis on lin­nu­len­nult 2,5 ki­lo­meet­rit pikk, ning lü­hi­ra­da 4,5 ja ta­va­ra­da 7,5 ki­lo­meet­rit. Võist­le­ja va­lib punk­tist punk­ti jõud­mi­seks en­da jaoks oma ko­ge­mu­si ar­ves­ta­des op­ti­maal­sei­ma ra­ja.

„Tree­ner on õpe­ta­nud, et esi­me­ne va­lik on ala­ti see, mi­da kaar­ti vaa­da­tes kõi­ge­pealt näed. Kui sel­lel on pal­ju tõu­se, võib ol­la kii­rem sõi­ta rin­gi­ga, kuid ena­mas­ti va­lin va­rian­di, mi­da esi­me­se­na näen. Ka ene­se­kind­lust on va­ja, kui hak­kad en­das kaht­le­ma, kaas­neb ko­he vi­ga,“ sel­gi­tab Anett Lii­sa Parts.

Ra­jad on ees, lu­mes sum­pa­ma ei pea, aga kui lund on vä­hem või kõ­va, võib sport­la­ne lü­he­ma tee va­li­mi­seks ka ra­da­de va­helt nii-öel­da lõi­ga­ta: „See võib mõ­ni­kord pääs­ta lau­sa küm­me se­kun­dit. Proo­vi­sin EMil paar kor­da lõi­ka­mi­si, edas­pi­di tu­leb ha­ka­ta neid roh­kem ja jul­ge­mi­ni te­ge­ma.“

Loe pikemalt 18. veebruari Sõnumitoojast.