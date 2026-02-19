Ülemöödunud nädalal Rootsis Luleås toimunud Euroopa noorte meistrivõistlustel suusaorienteerumises võitis kõigil kolmel võistlusalal kuldmedali Aegviidu kooli vilistlane Anett Liisa Parts, kes on nüüd Euroopa neljakordne meister, lisaks võitnud 5 pronksmedalit.
„Võistlesin hästi kontrollitult ja keskendunult. Esimesed punktid võtsin rahulikumalt, peamine oli enda rütm kätte saada, et sellega lõpuni hästi ja kindlalt suusatada. See on see, mida olen harjutanud ja oli ilmselt mu edu võti, sest paljud konkurendid pingutasid algusega üle või tegid raja lõpuosas vigu,“ ütleb suusataja, kes 21. veebruaril saab 17aastaseks.
Ta lisab, et enne võistlusi endale suuri ootusi ei pannud, sest noorteklassis tuleb igal aastal juurde uusi tegijaid, kuigi sisimas lootis võita: „Läksin igal päeval tegema maksimaalset head sooritust, et saada võimalikult head kohta.“
Suusaorienteerumises on kaardile märgitud rada, mis sprindis on linnulennult 2,5 kilomeetrit pikk, ning lühirada 4,5 ja tavarada 7,5 kilomeetrit. Võistleja valib punktist punkti jõudmiseks enda jaoks oma kogemusi arvestades optimaalseima raja.
„Treener on õpetanud, et esimene valik on alati see, mida kaarti vaadates kõigepealt näed. Kui sellel on palju tõuse, võib olla kiirem sõita ringiga, kuid enamasti valin variandi, mida esimesena näen. Ka enesekindlust on vaja, kui hakkad endas kahtlema, kaasneb kohe viga,“ selgitab Anett Liisa Parts.
Rajad on ees, lumes sumpama ei pea, aga kui lund on vähem või kõva, võib sportlane lühema tee valimiseks ka radade vahelt nii-öelda lõigata: „See võib mõnikord päästa lausa kümme sekundit. Proovisin EMil paar korda lõikamisi, edaspidi tuleb hakata neid rohkem ja julgemini tegema.“
Loe pikemalt 18. veebruari Sõnumitoojast.