AG­NES VAL­GIS­TE Kuu­sa­lust on kaa­sa­nud ko­du­val­last, Keh­ra ja Lok­sa kan­dist kok­ku üle 30 abi­li­se.

Eel­mi­se aas­ta veeb­rua­ris tä­nas SA Hil­le Tä­nav­suu Vä­hi­ra­vi­fond Kin­gi­tud Elu esi­mest kor­da oma ak­tiiv­se­maid abi­li­si. Jär­je­kor­ras küm­nen­da kuld­mär­gi sai Kuu­sa­lu ela­nik, Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ea­ka­te ja puue­te­ga ini­mes­te te­ge­vus­ju­hen­da­ja Ag­nes Val­gis­te. Möödunud aasta lõpuks oli ta käi­nud fon­di toe­tu­seks an­ne­tu­si ko­gu­mas 57 kor­da. Kui li­sa­da käe­so­le­va aas­ta 66 kor­da, on tal ol­nud 123 väl­ja­sõi­tu rah­va­roh­ke­ma­tes­se koh­ta­des­se, kaa­sas kor­jan­dus­karp, mak­se­ter­mi­nal ja pla­kat „Kin­gi vä­hi­hai­ge­le an­ne­tu­se­ga elu­päe­vi!“

Ta osa­les vä­hi­ra­vi­fon­di an­ne­tus­te akt­sioo­nis esi­mest kor­da kuus aas­tat ta­ga­si, 2014. aas­tal, kui käis üles­kut­se pea­le koos pal­ju­de teis­te va­ba­taht­li­ke­ga ap­tee­ki­de kü­las­ta­ja­telt toe­tus­ra­ha ko­gu­mas.

See oli fon­di esi­me­ne te­gut­se­mi­saas­ta, fon­di asu­tas vä­hi­ga või­del­nud aja­kir­ja­nik Hil­le Tä­nav­suu koos po­ja Toi­vo Tä­nav­suu­ga. Poeg jät­kab al­ga­ta­tut, tä­na­vu an­nab oma pa­nu­se fon­di toe­tu­seks ka ETV saa­de „Jõu­lu­tun­nel“. Te­le­saa­te an­ne­tus­te­kam­paa­nia on ju­ba ala­nud, päe­va jook­sul näi­da­tav saa­de jõuab eet­ris­se jõu­lu­de esi­me­sel pü­hal, 25. det­semb­ril.

Ag­nes Val­gis­te: „Esi­mes­tel aas­ta­tel käi­sin abis an­ne­tu­si ko­gu­mas kor­ra või paar. Üle-eel­mi­sel aas­tal oli neid kor­di 11 ja nüüd ka­hel vii­ma­sel aas­tal roh­kem, sest ühes­koos abi­lis­te­ga jõua­me roh­kem. Kui fon­di te­gut­se­mi­se tei­sel aas­tal kor­ral­da­ti ko­gu­mi­sakt­sioo­nid suu­re­ma­tes kau­ban­dus­kes­ku­stes, pak­ku­sin, et ka Kuu­sa­lu Coop on pii­sa­valt suur koht, kus võiks an­ne­tu­si ko­gu­da. Toi­vo Tä­nav­suu ar­vas, et miks mit­te. Kut­su­sin oma sõp­ru-tut­ta­vaid, pa­nin üles­kut­se Fa­ce­boo­ki ja tu­li abi­li­si. Ke­va­del 2015 oli meil Kuu­sa­lu Coo­pis esi­me­ne kor­jan­dus­päev. Paar aas­tat ta­ga­si tek­kis mõ­te, et võiks min­na ka Lok­sa ja Keh­ra Coo­pi ning nüüd on saa­nud tra­dit­sioo­niks, et kord kvar­ta­lis käi­me neis. Kor­jan­dus­päev on lau­päev, siis lii­gub kõi­ge roh­kem rah­vast.“

SA Hil­le Tä­nav­suu Vä­hi­ra­vi­fond Kin­gi­tud Elu kon­tod:

Swed­bank – EE212200221059073061

SEB Pank – EE211010220228917224

An­ne­tus­telefonile helistades:

900 4005 – 5 eu­rot

900 4010 – 10 eu­rot

900 4050 – 25 eu­rot

