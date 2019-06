Aegviidu Puidule KIKi toetus

KIK toetab ASi Aegviidu Puit 461 992 euroga, mis investeeritakse saematerjali töötlemise- ja sorteerimistehnoloogiasse, et suurendada ettevõtte tootmiskompleksi ressursitõhusust. Projekti kogumaksumus on ligi 1,85 miljonit eurot. Selle eest on kavas modifitseerida sorteerimisliin, hankida freesi teraspead ja skänner. Kokku jagas KIK Euroopa Regionaalarengu Fondist ressursitõhusate investeeringute toetamiseks 17 tööstusettevõttele 7,9 miljonit eurot. Projektide käigus võetakse kasutusele uudsed tehnoloogiad, et parandada ressursikasutust ja suurendada tootmisvõimsust.