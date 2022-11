Sõnumitoojas 9. novembril

• Riigikogu liikmed külastasid Anija valda;

• Kehra Mulla tänava maale 8 elamukrunti;

• Kehras oli väikekannelde võistumängimine;

• Anija vallas on sõjapõgenike osakaal Eesti suurim;

• Aegviidu Tervisedepoo avas taas uksed;

• Raasiku valla noortekonverentsil kõneldi seksuaalsusest ja lähisuhtevägivallast;

• Muudatus Raasiku vallavolikogus;

• Aruküla tankla on avatud;

• Aruküla võistkond on Eesti karikavõitja 2022 noormeeste D2-vanuseklassi käsipallis;

• Peningi võitis Eesti võistkondlike koroona karikavõistluse teise etapi;

• Omniva kolis Kuusalu postkontori tühjaks;

• Kuusalu kudujatelt saadeti Ukraina võitlejatele 168 paari villasokke;

• Kolga seltsimajas esitleti Põhja-Eesti toiduvalmistajate lugusid;

• Kuusalu vallavalitsuse tiim osaleb Kontoritelahingus;

• Kuusalu jooksjate sügisene pronksisadu;

• Soodla harjutusvälja eriplaneering ja keskkonnamõju hindamine;

• Harjumaa aasta tegijate konkursile esitati 97 kandidaati;

• Kuidas ennetada mürgistusjuhtumeid;

• Postkontori asemel saab paki suunata Omniva pakiautomaati.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 16. novembril.