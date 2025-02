Sõnumitoojas 19. veebruaril

• Pihlaka päikesepargi esimene etapp Kehra lähedal on valmis;

• RMK võtab Kehras maha ohtlikud puud;

• 100aastane ILSE-KOIDULA SÖÖNURM Kehrast veedab aega ristsõnu lahendades;

• Anija valla toetus MTÜdele;

• Kehra tervisekeskus võttis kasutusele e-Perearstikeskuse;

• Raasiku volikogu algatas valla uue arengukava koostamise;

• Raasiku vallaeelarvest on purgimisteenust hüvitatud Aruküla 24 majapidamisele;

• Raasiku valla aukodanik on KARIN REISKA;

• Raasiku vallavolikogu tõsis vallavanema palka;

• Kuusalu keskkooli liginullenergiahoone sai nurgakivi;

• Dirigent ENE JÄRVIKU juubelipidu Kuusalus;

• ULVI RAND: „Kuusalu valla kultuurielu korraldavad MTÜd ja see on üsna erandlik Eestis.“;

• Kuusalu valla külarahad;

• Harjutusväljade talumistasud;

• SÕNUMITOOJAS 30 AASTAT TAGASI – Lood Kehra kaugejaamast ja Loksa tehasest.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 26. veebruaril.