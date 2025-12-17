Sõnumitoojas 17. detsembril

  • Elanike sissekirjutus suurendab koduvalla tulubaasi;
  • Kriisikoolitused Anija valla kogukondade ja korteriühistute juhtidele;
  • ALO LAHTVEE Kehrast on 17aastase staažiga abipolitseinik;
  • RTK ei rahasta Aegviidu koolimaja ehitust;
  • HC Kehra noormeestele Eesti karikavõistlustelt 2. koht;
  • Jõulupreemiad Anija ja Raasiku vallas;
  • Raasiku vallavanemaks valiti BÄRBEL SALUMÄE;
  • BÄRBEL SALUMÄE: „Tulin vallavanemaks neljaks aastaks.“;
  • Raasiku noorte näitering tegi esimese lavastuse jõuludeks;
  • Raasiku veetorn sai teiseks advendipühaks valguse;
  • Kuusalu kogudus kogub annetusi kiriku katuse restaureerimiseks;
  • Kuusalu vallavanemana jätkab TERJE KRAANVELT;
  • Kuusalu uus vallavallavalitsus on kuueliikmeline;
  • Kiiu Kõrts hakkab korraldama tuntud näitlejate monoetendusi;
  • Kuusalu valla aasta noore nominentide vastuvõtt;
  • Kuusalu volikogu uued liikmed;
  • Harju maleva aasta 2025 noorkotkas on RASMUS KARRO;
  • ÜKS KÜSIMUS – Kuusalurahva Teater tuleb publiku ette esmakordselt nukulavastusega, miks otsustasite mängida nukkudega?;
  • VÄRNER LOOTSMANN taas Loksa linnapea.

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 29. detsembril.

