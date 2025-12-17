Sõnumitoojas 17. detsembril

- Elanike sissekirjutus suurendab koduvalla tulubaasi;
- Kriisikoolitused Anija valla kogukondade ja korteriühistute juhtidele;
- ALO LAHTVEE Kehrast on 17aastase staažiga abipolitseinik;
- RTK ei rahasta Aegviidu koolimaja ehitust;
- HC Kehra noormeestele Eesti karikavõistlustelt 2. koht;
- Jõulupreemiad Anija ja Raasiku vallas;
- Raasiku vallavanemaks valiti BÄRBEL SALUMÄE;
- BÄRBEL SALUMÄE: „Tulin vallavanemaks neljaks aastaks.“;
- Raasiku noorte näitering tegi esimese lavastuse jõuludeks;
- Raasiku veetorn sai teiseks advendipühaks valguse;
- Kuusalu kogudus kogub annetusi kiriku katuse restaureerimiseks;
- Kuusalu vallavanemana jätkab TERJE KRAANVELT;
- Kuusalu uus vallavallavalitsus on kuueliikmeline;
- Kiiu Kõrts hakkab korraldama tuntud näitlejate monoetendusi;
- Kuusalu valla aasta noore nominentide vastuvõtt;
- Kuusalu volikogu uued liikmed;
- Harju maleva aasta 2025 noorkotkas on RASMUS KARRO;
- ÜKS KÜSIMUS – Kuusalurahva Teater tuleb publiku ette esmakordselt nukulavastusega, miks otsustasite mängida nukkudega?;
- VÄRNER LOOTSMANN taas Loksa linnapea.
