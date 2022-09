Põrgupõhja orienteerujatele rogaini MMilt hõbe ja pronks

Kehra Põrgupõhja orienteerumisklubi kolm sportlast osalesid Tšehhis Paprseki suusakeskuses 17. rogaini maailmameistrivõistlustel.

Juunioride segavõistkondade klassis XY võitsid teise koha Brita Ploompuu ja Jaan Viirmann Kehrast ning nende kolmas võistkonnakaaslane Sander Pritsik Rakverest.

Naisveteranide klassis WV saavutasid kolmanda koha Põrgupõhja orienteerumisklubi sportlane Riika Ploompuu ja tema partner Ehtel Taevere Tartust.

Maastik hõlmas Ida-Sueedi mäestikku, erineva väärtusega kontrollpunktid asusid mõlemal pool Tšehhi ja Poola piiri. Eesmärk oli koguda 24 tunni jooksul võimalikult suur punktisumma. Kaart anti võistlejatele kätte kaks tundi enne starti.

Riika Ploompuu räägib, et 24 tundi võistelda on alati raske, kuid sel korral muutis planeerimise raskeks reljeefi ja pimedusega arvestamine: „Tšehhis olid mäed ja pimedat aega umbes 10 tundi. Meil ei õnnestunud pimedaga kahte punkti leida. Esimese päeva pärastlõunal saime kaela väga tugeva äikesevihma ja rahe. Kõik riided ja jalanõud said läbimärjaks. Tekkisid villid ja viimased tunnid oli liikumine päris valus, aga me ei andnud alla.”

Vihmast mudased mägirajad võtsid tempo alla ning laskudes pidi igal sammul ettevaatlik olema. Põrgupõhja orienteerujate blogipostituses kirjeldab Jaan Viirmann: „Meil Britaga tekkisid tõsised probleemid tallaalustega ning tegime ka mitu peatust, et Brita saaks oma jalgu siduda ja muud moodi kohendada, et natukenegi talutavam oleks edasi liikuda.”

Noored läbisid kokku 84 kilomeetrit, võtmata jäid planeeritud kolm punkti.

„Eksimuste ja raskuste pärast ei osanud oodata, et meil võib nii hea tulemus tulla, kuid raske oli kõigil ja vigu tegid teised ka,” ütleb Riika Ploompuu.

Brita Ploompuu ja Jaan Viirmann võistlesid 24 tundi kestval võistlusel teist korda, Riika Ploompuule oli see kuues kord.