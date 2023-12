Politseiuudised

4. detsembril kell 12.14 teavitati häirekeskust, et Raasiku alevikus Roosi tänaval on ühekordne kivimaja suitsu täis ja kuulda on andurite töötamist. Elanik oli suitsusest majast väljunud ja viibis kiirabi jõudmiseni naabrite juures. Päästjad sukeldusid suitsu sisse ning leidsid tulekolde keldri katlaruumi põrandal olnud metall­ämbritest. Päästjad kustutasid põlengu vahtkustutiga, kontrollisid üle esimese korruse ja tuulutasid ruumid ülerõhuventilaatoriga. Eeldatavasti sai tulekahju alguse ämbrites olnud kuumast tuhast, mis süütas kõrval oleva põlevmaterjali. Majast väljunud elanik viidi haiglasse kontrolli.

5. detsembril kell 18.06 teatati häirekeskusele, et Raasiku alevikus Tallinna maantee kahekordses kivimajas on tuba pärast kütmist suitsu täis. Teataja leeki ei näinud ja asus ise juba ruume tuulutama, kuid tal soovitati päästjate jõudmiseni majast välja minna. Päästjad kontrollisid küttekeha ja korstent. Tahmapõlengut ei tuvastatud, kuid korsten oli ummistunud, mistõttu ajaski suitsu sisse. Elanikul soovitati enne ahju uuesti kasutamist kutsuda korstnapühkija.

9. detsembril kell 14.15 teavitati häirekeskust, et Kuusalu vallas Viru raba matkarajal on inimene jala välja väänanud ega saa omal jõul rabast välja. Loksa päästjad toimetasid kannatanu pinnaltpäästelaua ja ATV abiga parklasse, kus kiirabi temaga edasi tegeles.

PÄÄSTEAMET