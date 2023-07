Politseiuudised

3. juulil kell 16.39 teatati liiklusõnnetusest Anija vallas Soodla külas Kiiu-Soodla tee 7. kilomeetril, kus 82aastane mees sõitis sõiduautoga Volkswagen Polo järsus paremkurvis paremale teelt välja ja paiskus üle katuse. Sõiduki juht toimetati haiglasse.

3. juulil kell 14.14 teatati, et Anija vallas Aegviidu alevis on näha metsa kohal suitsupilve. Kohale jõudnud päästjad tuvastasid, et põleb 5 ruutmeetrit rabapinnast ja raielangi metsa. Ala kustutati veega.

4. juuli kell 8.07 sai häirekeskus teate, et Kuusalu vallas Pedaspea külas on suur tammepuu kukkunud sõiduteele. Päästjad eemaldasid sõiduteega risti oleva puu ja samuti teele langenud elektrikaabli.

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

PÄÄSTEAMET