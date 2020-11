Olgem ettevaatlikud!

Koroonapositiivseid lisandub iga päevaga ja kahjuks ei ole Covid-19 viirusest puutumata jäänud ka Ida-Harju omavalitsused. Kui hakkasime haigestunute arvu uurima, selgus, et edastatud andmed on kohati erinevad. Kuid hoolimata täpsetest numbritest on tõsiasi see, et haigus on taas kohal, nakatunuid tuleb juurde ning peab olema ettevaatlik.

Vabariigi valitsus otsustas teisipäeval, et alates 16. novembrist kehtib avalikes siseruumides 2+2 nõue, liikuda võib paarikaupa ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahet. Kuigi see nõue ei laiene kino- ega teatrisaalidele, ka koolidele, tuleb kinos, teatris, kontserdil, ühistranspordis, suuremates poodides hakata kandma maski või katta nina ja suu. Jäägem terveks!