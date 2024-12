Ees­ti Rah­va­tant­su ja Rah­va­muu­si­ka Selts (ERRS) tun­nus­tas lau­päe­val, 7. det­semb­ril Tal­lin­nas Sal­me kul­tuu­ri­kes­ku­ses 15 sil­ma­paist­va­mat te­gi­jat, kes on and­nud möö­du­nud hooa­jal olu­li­se pa­nu­se rah­va­tant­su ja rah­va­muu­si­ka säi­li­mis­se. Aas­ta rah­va­tant­su­kol­lek­tii­viks kuu­lu­ta­ti Kol­ga rah­va­tant­su­rühm. Au­hin­naks an­tud ni­me­li­se lo­ku­laua võt­tis vas­tu rüh­ma ju­hen­da­ja Ka­rin Soo­sa­lu. Kol­ga rah­va­tant­su­rühm tä­his­tas tä­na­vu su­vel 40. sün­ni­päe­va. ERR­Si ko­du­le­hel on kir­jas, et Kol­ga rah­va­tant­si­ja­te te­ge­mi­sed ise­loo­mus­ta­vad ehe­dat jär­je­pi­de­vust ja üh­te­kuu­lu­vus­tun­net. Kaks täis­kas­va­nu­te rüh­ma hoia­vad elus nii tra­dit­sioo­ne kui ka ko­gu­kon­na vai­mu, nad on hoid­nud Ees­ti tant­su au sees ko­du- ja vä­lis­maal ning päl­vi­nud tun­nus­tust võis­tu­tant­si­mis­tel.