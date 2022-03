KAH-metsade lageraied

Kõrgendatud avalike huvidega ehk KAH-metsade tutvustuskoosolek oli kõige rahvarohkem Kuusalus, ligi poole vähem oli osalejaid Kehras ja päris vähe Aegviidus.

Nii Kuusalu, Kehra kui ka Aegviidu terviseradu ümbritsevate metsade puhul on kohalikud elanikud kõige enam vastu lageraietele. Samas selgitab metsaülem, osades kohtades oleks see parim valik, et uus metsapõlv kiiremini kasvama saada. Metsandusharidusega Kaarel Aruste tõi õigeaegse lageraie kaitseks Kehras näiteks erametsamaa, mis asub seal raudteeülesõidust paremal – üraskid olid puid kahjustanud, osad maha langenud või tüükad jäänud püsti, ülejäänu osas tuli suurel alal teha lageraie.

Ettepanekute esitamise tähtaeg oli teisipäeval. Kel huvi ja mure, et kas ja kuidas hakatakse KAH-metsi järgnevatel aastakümnetel majandama, saab kaasa rääkida, kui toimuvad järgmised tutvustavad koosolekud.