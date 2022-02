HELLE VAGA on Raasiku valla aukodanik

Raasiku vallavolikogu otsustas anda valla aukodaniku tiitli Raasiku rahvamaja juhatajale Helle Vagale. Ta on rahvamaja juhtinud 12 aastat, varem töötas aastakümneid Kehras ettevõttes EKAR Trükk ja selle eelkäijais. Raasiku kultuuritegevusega on ta olnud seotud aastakümneid, ligi 20 aastat on juhendanud Raasiku Lustiringi ja mänginud selle lavastustes, on Harjumaa harrastusteatrite festivalil valitud parimaks naisnäitlejaks. 2020. aastal pälvis Helle Vaga Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi aastapreemia. Möödunud aasta kodanikupäeval tunnustas Raasiku vallavalitsus teda küüditatute mälestusi koondava raamatu „Graniiti raiutud mälestused“ koostamise eest. Aastatel 2002-2020 oli Helle Vaga Raasiku vallavolikogu liige ning on olnud ka volikogu aseesimees.