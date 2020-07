Lau­päe­val, 4. juu­lil pee­ti Aru­kü­la küm­nen­dat koh­vi­ku­te­päe­va, kok­ku on 2011. aas­tast ala­tes teh­tud 108 koh­vi­kut.

Kui Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­di­rek­tor Ga­ri­na Too­min­gas oli kuu­lu­ta­nud küm­nen­da koh­vi­ku­te­päe­va rah­va­ma­ja ees ava­tuks ning kin­ki­nud koh­vi­ku­te­pi­da­ja­te­le bro­šüü­ri, koh­vi­pa­ki ja koh­vi­ku­te­kaar­di, läks koh­vi­kust koh­vi­kus­se voo­ri­mi­ne lah­ti.

Ale­vi­kust vei­di ee­mal Ka­le­si kü­las Ka­dar­pi­ku ta­lus võõ­rus­tas uu­dis­ta­jaid Lüü-Tür­ri kõrts, kus toi­me­tas sa­ma­ni­me­li­ne mees­te­lau­lu­punt. Sõp­rus­kon­na lau­lu­mehed pidasid koh­vi­kut neljandat korda. Ka­dar­pi­ku ta­lu pe­re­mees Ja­ko Rei­nas­te mee­nu­tas, et tõu­ke an­dis soov esi­ta­da lau­le ja näi­da­ta mu­he­dat mees­tekõrt­si. „Saia­ke­si süüa on küll kihvt, aga en­dal peab ka to­re ole­ma,” sõ­nas ta.

Koh­vi­ku­ga Miks Mit­te de­bü­tee­ri­nud Kai­ri Ah­ven ja Ing­rid Ar­ro­küll la­sid kä­tel käia, pak­ku­sid kuum­suit­su­fo­rel­li, rää­bist, suit­su­lõ­het ja muud maits­vat.

Uus­tul­nu­ka­na te­gi fu­roo­ri koh­vik Bur­ger­la­sed. „Kell 13.01 läks trall lah­ti, kel­la kol­meks olid kõik ham­bur­ge­rid müü­dud – kok­ku 130. Ar­vu­ta­si­me, et see on pa­ras ko­gus, et oleks või­nud te­ha kaks kor­da roh­kem,” üt­les Hen­ri Tui­man. Jaa­nua­ris os­tis ta ham­bur­ge­riau­to, siis te­gi sõp­ra­de­le eelp­roo­vi ja nüüd peap­roo­vi.

Uus­tul­nu­ka peap­roo­vi te­gid ka pe­reet­te­võt­te Kii­ge­sel­lid OÜ oma­ni­kud An­na-Lii­sa Mii­lits ja Mir­ko Mii­lits. Müü­gi­lauae­si­seid lä­ve­pos­te kau­nis­ta­sid ka­se­vi­nee­rist las­te­kii­ge de­tai­lid. Kii­ge­sel­li­de koh­vi­k ai­tas kol­me poe­ga kas­va­ta­val noo­rel pe­rel ka oma et­te­võt­te too­dan­gut tut­vus­ta­da.

Loe pikemalt 8. juulil ilmunud Sõnumitoojast.