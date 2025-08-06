Sõnumitoojas 6. augustil

- Hispaania teeteod on jõudnud Kehrasse, Kuusallu, Raasikule ja ka Arukülla;
- Suplusvee kvaliteet Ida-Harjus väga hea või hea;
- KIRJAKAST – Turvaline kaugtöö;
- Raasikul avati laiendatud mänguväljak;
- Raasiku viiendal teeaedade päeval sai külastada 11 teeaeda;
- Ettepanekud Raasiku valla uude arengukavasse;
- Raasiku LÖWENSTERNID olid kirjamehed;
- Virvel arutasid Lahemaa külade esindajad piirangute teemal;
- Hara külas on kuu aega tegutsenud kohvik Maias Harakas;
- Valgejõe laste 35. spordipäeval oli üle saja võistleja;
- ARVAMUS – Lauritsapäev Kuusalu moodi;
- Kuusalu Südameapteek laienes;
- Kuusalu vallas said musta katte 3 teelõiku;
- IVAR LIPSMÄE kinnitatud Kuusalu vallavolikogu liikmeks;
- Lahemaa Pärimuskoja uus puutöökoda;
- Kuusalu koolile otsitakse septembriks ja oktoobriks asenduspindu;
- Kuusalu alevikuvanema valimiseks korduskoosolek;
- Merendus- ja pärandkultuuri laager Hara sadamas;
- Kehra Põrgupõhja linnaosa päeva sõuetendus naerutas publikut maksudest Eestis;
- Vanade rehvide viimisest Kehra jäätmejaama;
- Hispaanias maastikupõlenguid kustutamas ka Kehra ja Loksa päästja.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 13. augustil.