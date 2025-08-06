Sõnumitoojas 6. augustil

  • Hispaania teeteod on jõudnud Kehrasse, Kuusallu, Raasikule ja ka Arukülla;
  • Suplusvee kvaliteet Ida-Harjus väga hea või hea;
  • KIRJAKAST – Turvaline kaugtöö;
  • Raasikul avati laiendatud mänguväljak;
  • Raasiku viiendal teeaedade päeval sai külastada 11 teeaeda;
  • Ettepanekud Raasiku valla uude arengukavasse;
  • Raasiku LÖWENSTERNID olid kirjamehed;
  • Virvel arutasid Lahemaa külade esindajad piirangute teemal;
  • Hara külas on kuu aega tegutsenud kohvik Maias Harakas;
  • Valgejõe laste 35. spordipäeval oli üle saja võistleja;
  • ARVAMUS – Lauritsapäev Kuusalu moodi;
  • Kuusalu Südameapteek laienes;
  • Kuusalu vallas said musta katte 3 teelõiku;
  • IVAR LIPSMÄE kinnitatud Kuusalu vallavolikogu liikmeks;
  • Lahemaa Pärimuskoja uus puutöökoda;
  • Kuusalu koolile otsitakse septembriks ja oktoobriks asenduspindu;
  • Kuusalu alevikuvanema valimiseks korduskoosolek;
  • Merendus- ja pärandkultuuri laager Hara sadamas;
  • Kehra Põrgupõhja linnaosa päeva sõuetendus naerutas publikut maksudest Eestis;
  • Vanade rehvide viimisest Kehra jäätmejaama;
  • Hispaanias maastikupõlenguid kustutamas ka Kehra ja Loksa päästja.

