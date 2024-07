Politseiuudised

1. juulil kell 13.50 käisid Kolga vabatahtlikud

päästjad Kuusalu vallas Kolgakülas

eemaldamas teele langenud puud.

2. juulil kell 16.42 helistas häirekeskusesse

laps, kes teatas, et Kuusalu

vallas Mustametsa külas hakkas kodus

suitsuandur tööle ja tuba on suitsu täis.

Vanemad olid poodi läinud. Naabripoiss

lülitas ka hoonest elektri välja. Selgus, et

suitsu tuli mikrolaineahjust, kuhu lapsed

olid pannud külmunud saia soojenema

ning sai oli läinud kõrbema. Kui vanemad

olid koju jõudnud, viisid vabatahtlikud

päästjad majas ja ka naabrite juures läbi

kodunõustamise.

3. juulil kell 18.16 kuuldi Kuusalu vallas

Kiiu alevikus Mõisa teel kolme plahvatust

ja näha oli sähvatusi. Suitsu märgati

elektriliinide juures. Kohale kutsuti elektrikud,

kes leidsid, et tõenäoliselt oli toonekurg

tahtnud pesa teha ning oksad olid

kukkunud liinide peale, mistõttu oli kaks

faasi kokku läinud. Põlenguohtu ei olnud.

5. juulil kell 16.01 anti häirekeskusesse

teada, et Kuusalu vallas Salmistu

rannas on merel kuni 500 meetri kaugusel

kaldast veesõiduki juures inimene vees

siplemas. Selgus, et meesterahval oli suure

laine tõttu kanuu ümber läinud. Kuna

mees ei suutnud kanuud ümber keerata,

ujus ta kaldale. Appi tulnud vabatahtlik

merepääste selgitas välja, et mehega oli

kõik korras.

PÄÄSTEAMET

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET