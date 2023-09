Jalgratturite edukas hooaeg motiveerib nii sportlasi kui treenerit

Kuusalu Rattaklubi tänavune hooaeg on olnud täis tihedat trenni, võistlusi ja häid saavutusi. Äsja on lõppenud maanteesõidu hooaeg, sealjuures cyclocrossi hooaeg alles algab. Selja taga on 46 võistluspäeva ning 10 võistlust ootavad ees.

Ratturite võistluskalendris on rattatuure ja võistlussarju, maratone ja meistrivõistlusi, rahvuslikke ja rahvusvahelisi.

Hooaega alustasid tänavu esimest aastat M16 vanuseklassis võistlevad Herlen Kajo ja Markus Aleksander Saar koos Kuusalu Rattaklubist tuule tiibadesse saanud Aidi Gerde Tuisuga Hispaanias laagris. Rattaklubi treener Kaido Laas rääkis, et kuigi Kuusalu Rattaklubis on põhirõhk maanteesõidul, on Herlen Kajole hingelähedane hoopis maastikuratta olümpiakross. Just maastikuratta olümpiakrossi Eesti meistrivõistlustel, mis toimusid 22. juulil Antslas, võitis Herlen Kajo M16 vanusegrupis meistritiitli. Klubikaaslane Markus Aleksander Saar tuli kolmandaks ja Andreas Vilbaste viiendaks.

Herlen Kajo kommenteeris, et tänavune hooaeg on olnud huvitav ja pakkunud palju uusi kogemusi: „Varakevadel treenisin esmakordselt Hispaanias, mais osalesin Rootsis Põhjamaade meistrivõistlustel maastikuratta olümpiakrossis ja suvel Itaalias Euroopa meistrivõistlustel maastikuratta olümpiakrossis. Hooaja algus oli mulle üllatusrohke ja mõnes mõttes ootamatu – olin kevadistel võistlustel edukam, kui oleksin osanud oodata.“

Oma olulisimaks saavutuseks peab ta meistritiitli saavutamist. „See on tiitlivõistlus ja tahtsin väga Eesti meistritiitlit võita. Samuti Euroopa noorte meistrivõistlused maastikuratta olümpiakrossis, kuna ma ei olnud varem sellistel võistlustel käinud ja sain väga väärtusliku kogemuse,“ rääkis ta.

Markus Aleksander Saar saavutas 15. juunil Tehvandi radadel maantee grupisõidu Eesti meistrivõistlustel M16 kolmanda koha, Herlen Kajo neljanda ning Andreas Vilbaste tuli seitsmendaks. Ka Markus Aleksander Saar peab tiitlivõistluste saavutusi olulisteks, kuid märkimisväärseimaks peab möödunud aastal Poolas mitmepäevasel noortetuuril saavutatud üldvõitu. Ka tänavuse Tartu rattaralli võit ja Filter maanteekarikasarja lühisõitude üldvõit kuuluvad Markus Aleksander Saarele. Filter MK sarja pikas sõidus saavutas nelja etapi kokkuvõttes esikoha M19 arvestuses Evar Saul.

Evar Saul, keda treener Kaido Laas nimetas klubi praeguseks lipulaevaks, on sel aastal treeninud ja võistelnud palju koos Eesti juunioride koondisega väljaspool Eestit. Hooaeg on möödunud peamiselt positiivsete emotsioonide ja suure hüppega kehalises võimekuses. „Hooaja lõpus, kui vorm oli hooaja parim, saavutasin edu nii Lätis kui Leedus võites Dobele velotuuril etapi ning olles Utena velotuuril kahel etapil teine ja teine ka üldarvestuses. Minu jaoks oli kõige olulisem Eesti juunioride koondisega võisteldud Paris-Roubaix ühepäevasõit ja ka teised tuurid mis sõidetud said,“ ütles Evar Saul.

Treener Kaido Laas tunneb heameelt, et poisid on sihikindlad ja toetavad üksteist, ka klubidevaheline koostöö on hea: „See on tohutu meeskonnamäng. Poisid hoiavad kokku ja saavad hästi läbi, selliste kuttidega on lust töötada. Seltskond ja head tulemused motiveerivad ka mind.“

Häid sõite on teinud ka teised Kuusalu Rattaklubi poisid – Mauro Erik Saar, Ruben Käärst, Sten Erik Soiver ja noorima liikmena M14 vanusegrupis võistlev Georg Salupuu.

Jalgratturid treenivad aastaringselt – hooaeg kestab varakevadest hilissügiseni ning talvel laotakse põhja suusatades.