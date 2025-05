Har­ju maa­kon­na maa­kait­se­päev toi­mub tä­na­vu Kuu­sa­lus. Maa­kait­se­päev al­gab esmaspäeval, 23. juu­nil pär­ga­de ase­ta­mi­se­ga Kuu­sa­lu kal­mis­tul va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba ja­la­mi­le. Järg­neb ope­ra­tiiv- ja kait­se­jõu­du­de pa­raad Kesk­väl­ja­kult Lau­rit­sa plat­si­le. See­jä­rel tee­vad Front Li­ne, po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti ning pääs­tea­me­ti ja teis­te jõust­ruk­tuu­ri­de esin­da­jad Lau­rit­sa plat­sil de­moe­si­ne­mi­si. Front Li­ne sõ­jaa­ja­loo­klu­bi liik­med tut­vus­ta­vad veel eri­ne­vat mi­li­taar­riie­tust. Kuu­sa­lu kesk­koo­li hu­vi­juht ja la­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu la­vas­tab koos ko­ha­li­ke taid­le­ja­te­ga kont­sert-eten­du­se „Kõr­ve­maast põh­ja­ran­na­ni“, kus osa­leb ka päe­va­juht Ar­tur Tal­vik. Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­ri- ja spor­di­töö spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de üt­les, et ko­ha­li­kud ko­du­koh­vi­kud on oo­da­tud Lau­rit­sa plat­si­le oma söö­ke-joo­ke pak­ku­ma ning külastajaid toit­lus­ta­mas on ka Peen­sa­lu Köök.