Valla aukodanik VAINO NAPP esitles Raasikul uut raamatut

„San­ga­rid ja oku­pan­did“ on ko­du­loo­hu­vi­li­se VAI­NO NA­PI kirjutatud 19. raa­mat.

„See on täies­ti sõ­ja­tee­ma­li­ne raa­mat, kui­gi kir­ju­ta­mi­ne po­le ajen­da­tud sel­lest, mis toi­mub Uk­rai­nas, vaid sel­les on mi­nu lem­mik­tee­ma – ko­du­kan­di­lood,“ üt­les Raa­si­ku ja Rae val­la au­ko­da­nik, ko­du­loo aja­lu­gu li­gi paa­ri­küm­nes­se raa­ma­tus­se tal­le­ta­nud Vai­no Napp tei­si­päe­va, 28. veeb­rua­ri õh­tul äs­jail­mu­nud „San­ga­ri­te ja oku­pan­ti­de“ esit­lu­sel Raa­si­ku rah­va­ma­jas.

Ta sel­gi­tas, et te­gu on just­kui tei­se osa­ga te­ma kaks aas­ta ta­ga­si il­mu­nud sõ­ja­lu­gu­de raa­ma­tu­le „San­ga­rid ja de­ser­töö­rid. Ko­du­kant sõ­ja­kee­ri­ses.“ Eel­mi­ses ju­tus­tas ta enda seo-s­est sõ­ja­ga ning pa­ni kir­ja oma isa, te­ma kol­me ven­na ja veel mit­me su­gu­la­se ning paa­ri tut­ta­va lood – kok­ku ühek­sa Pi­ka­ve­re kan­dist tei­se maail­ma­sõt­ta sat­tu­nud eri elu­saa­tu­se­ga me­est. Uues raa­ma­tus kir­ju­tab, mis juh­tus sõ­ja ajal te­ma ko­du­kan­dis, Pi­ka­ve­re kü­las ja sel­le ümb­rus­kon­nas, ka mõ­nes naa­ber­val­las.

„Kõik need on lood, kus on kel­le­gi mä­les­tu­sed – küll mit­te minu omad, ela­sin sel­le sõ­ja al­gu­sest lõ­pu­ni üle, aga olin sel­lel ajal veel pi­si­ke. Kuid mul on ol­nud pal­ju lä­he­da­si, oma pe­re liik­meid ning pa­nin kir­ja ka va­ne­ma­te kü­lae­la­ni­ke mä­les­tu­si,“ rää­kis Vai­no Napp.

Ta lias, et need ei ole lood kan­ge­las­test, vaid kõi­ge ta­va­li­se­ma­test ini­mes­test ta­ga­las, kus sa­mu­ti kan­na­ta­ti ja ela­ti lä­bi sõ­jaõu­du­si, ning ka sõ­du­ri­test-rea­mees­test, ke­da rin­del mas­si­li­selt ta­pe­ti just­kui sääs­ki soo­jal su­veõh­tul: „Nen­des lu­gu­des ei ole min­git kan­ge­las­lik­kust ega pat­rio­tis­mi, na­gu ole­me ta­va­li­selt sõ­ja­lu­gu­sid lu­ge­des har­ju­nud. Ma ei ole va­li­nud poolt, kes on õi­ge, kes va­le. Ju­ba sõ­da ise on mi­nu mee­lest nii­võrd va­le asi, et sel­lel ei saa­gi üld­se õi­get poolt ol­la.“

Vai­no Napp mär­kis – kui kõ­nel­dak­se ter­mi­nist sõ­ja­ku­ri­te­gu, siis te­kib kü­si­mus, kas siis sõ­da ter­ve­nis­ti ei ole­gi ku­ri­te­gu? Te­ma on se­da meelt, et kind­las­ti on.

Ka­he sõ­ja­raa­ma­tu pea­kir­ja­de­le vii­da­tes mär­kis au­tor, et neid ei ta­su võt­ta sõ­na-sõ­nalt, pi­gem on pea­kir­jad „San­ga­rid ja de­ser­töö­rid“ ja „San­ga­rid ja oku­pan­did“ ku­jund­li­kud ning neis on pa­ras an­nus iroo­niat.

