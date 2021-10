Valimistel olid edukamad RIIVO NOOR, GARINA TOOMINGAS, MARTI HÄÄL ja IGOR IGNAHHIN

Ani­ja val­las ko­gus va­li­ja­telt kõi­ge suu­re­ma hääl­te­saa­gi ja sai isi­ku­man­daa­di val­la­va­nem Rii­vo Noor va­li­mis­lii­dust Ani­ja Ühen­dus. Te­da toe­ta­sid 314 va­li­jat, ne­li aas­tat ta­ga­si hää­le­ta­sid te­ma poolt 208 va­li­jat. En­ne 2017. aas­ta va­li­mi­si, mis olid esi­me­sed Ani­ja ja Aeg­vii­du ühi­ne­mi­se jä­rel moo­dus­ta­tud Ani­ja val­las, oli Rii­vo Noor Aeg­vii­du val­la­va­nem. Pärast 2017. aas­ta va­li­mis­i sai te­mast Ani­ja abi­val­la­va­nem ning 2019. aas­ta ke­va­del val­la­va­nem.

Raa­si­ku val­las ko­gus kõi­ge roh­kem hää­li ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas, ke­da toe­tasid 206 va­li­jat, mis an­dis isi­ku­man­daa­di. Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht oli ük­sik­kan­di­daat ka 2017. aas­tal, siis hää­le­ta­sid te­ma poolt 258 ini­mest.

Kuu­sa­lu val­las oli kõi­ge po­pu­laar­sem kan­di­daat Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Te­da ee­lis­ta­sid 198 va­li­jat ja sai va­li­mis­lii­du esi­numb­ri­na vo­li­ko­gus­se isi­ku­man­daa­di. Mar­ti Hääl tu­li Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kas­se ne­li aas­tat ta­ga­si, oli va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald kaa­sa­su­ta­ja ja esi­num­ber. Too­na ko­gus va­li­ja­telt 123 häält.

Lok­sal ko­gus kõi­ge roh­kem hää­li Igor Ig­nah­hin – 71. Ta on staažikas ko­ha­lik po­lii­tik ja aas­taid ol­nud lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge. Vii­ma­ti kan­di­dee­ris Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas 2009. aas­tal, kuid ni­me­ki­ri jäi siis vo­li­ko­gust väl­ja ning Igor Ig­nah­hin taan­dus ko­ha­li­kust po­lii­ti­kast. Nüüd asu­tas ta va­li­mis­lii­du Siin Me Ela­me, mil­le tu­le­mus on tähelepanu­väär­ne – ka­hek­sa kan­di­daa­di­ga ni­me­ki­ri sai lin­na­vo­li­ko­gus­se kuus koh­ta.

