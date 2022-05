Vald taotleb toetust Kehra-Anija kergteele

Anija vallavolikogu võttis aprillis vastu otsuse osaleda Riigi Tugiteenuste Keskuse kohalikele omavalitsustele mõeldud meetmes, millega toetatakse investeeringuid jalgratta- ja jalgteedesse. Anija vald esitas meetmesse taotluse saada toetust Kehra ja Anija vahelise kergliiklustee rajamiseks. Kergteede meetmest on võimalik toetust saada kuni 500 000 eurot. Kehra-Anija vahelise kergliiklustee kogumaksumus on hinnanguliselt 1,1 miljonit eurot. Sellest 500 000 eurot taotletakse toetusmeetmest, omafinantseering on kuni 600 000 eurot. Omaosalus planeeritakse valla 2023. aasta eelarvesse.