Raa­si­ku val­la­va­lit­sus saa­tis maan­teea­me­ti­le kir­ja pal­ve­ga lü­li­ta­da aas­ta­tel 2018-2022 re­konst­ruee­ri­ta­va­te rii­gi­tee­de ni­me­kir­ja La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee Aru­kü­la ja Pe­nin­gi va­he­line 5 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne tee­lõik. „Maan­teea­me­ti tu­le­va aas­ta re­konst­ruee­ri­mis­ni­me­kir­jas on Aru­kü­la lä­biv Tal­lin­na maan­tee ja Aru­val­la-Jä­ga­la maan­tee Pe­ri­last Raa­si­ku­ni, kuid mit­te Aru­kü­la-Pe­nin­gi va­he­line tee­lõi­k, kui­gi on suu­ri­ma liik­lus­koor­mu­se­ga riigimaan­tee me val­las,“ üt­les hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets. Val­la­va­lit­sus te­gi et­te­pa­ne­ku ka­van­da­da aas­taks 2020 tee­lõi­gu re­konst­ruee­ri­mi­se pro­jek­tee­ri­mi­ne, 2021. aas­taks re­konst­ruee­ri­mis­tööd. Val­la­va­lit­sus on val­mis sa­maaeg­selt tel­li­ma tee­lõi­gu ula­tu­ses kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­se.