Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja enam­pak­ku­mi­se Sal­mis­tu sa­da­ma kin­nis­tul hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mi­seks ja sa­da­ma ope­raa­to­ri leid­mi­seks. Pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 18. märts. Val­la­va­lit­su­se soov on lei­da 30 aas­taks et­te­võ­te, kes ehi­taks sa­da­mas­se tee­nus­hoo­ne, pa­kuks väi­ke­sa­da­ma­tee­nust ja laien­daks ran­na-ala tee­nu­seid. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et kon­kur­si tin­gi­mu­sed on jäe­tud sa­maks, na­gu oli eel­mi­se kon­kur­si ajal: „Val­la­vo­li­ko­gu on need põ­hi­mõt­ted heaks kiit­nud, ei ha­ka­nud neid muut­ma, et mit­te ae­ga ku­lu­ta­da. Soo­vi­me saa­da Sal­mis­tu sa­da­mas­se ke­na hoo­ne ja loo­da­me, et al­ga­vaks na­vi­gat­sioo­ni­hooa­jaks saa­me le­pin­gu sõl­mi­da uue ope­raa­to­ri­ga.“ Kor­dus­kon­kurss on kor­ral­da­tud see­tõt­tu, et 2022. aas­ta ke­va­del enam­pak­ku­mi­se võit­nud Port Sal­mis­tu OÜ loo­bus loo­de­tud in­ves­tee­rin­gu­sum­ma­de puu­du­mi­se tõt­tu mul­lu det­semb­ris hoo­nes­tu­sõi­gu­sest. Port Sal­mis­tu lu­bas ehi­ta­da sa­da­mas­se 800ruut­meet­ri­se ka­he­kor­ru­se­li­se sa­da­ma­hoo­ne, mil­le ehi­tu­se mak­su­mu­seks prog­noo­si­ti kaks aas­tat ta­ga­si 2 mil­jo­nit eu­rot.