Igal pe­rel tu­leb järg­mi­sel aas­tal vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se eest ühes kuus ha­ka­ta maks­ma kesk­mi­selt 3 eu­rot se­ni­sest roh­kem.

Kon­ku­rent­sia­met keh­tes­tas Ani­ja val­la kom­mu­naal­et­te­võt­te Vel­ko AV vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se uued hin­nad 22. juu­nil.

„Ku­na oli et­te nä­ha, et pal­jud muud hin­nad sel aas­tal kõ­vas­ti tõu­se­vad, ei ha­ka­nud me vee­hin­da aas­ta kes­kel tõst­ma. Kui­gi see po­le suur, ot­sus­ta­si­me koos nõu­ko­gu­ga oma tar­bi­jai­le vas­tu tul­la ning lük­ka­si­me hin­na­tõu­su 1. jaa­nua­riks,“ lau­sus Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö.

Vel­ko AV müüb vett ja ka­na­li­sat­sioo­ni Keh­ras, Leht­met­sa ja Üle­jõe kü­las ning Aeg­vii­dus ja Ala­ve­res, vett ka Voo­se, Lil­li ja Ani­ja kü­la­des. Hin­na­tõus on 10,9 prot­sen­ti. 1 kuup­meet­ri vee eest tu­leb se­ni­se 1,0552 eu­ro ase­mel ha­ka­ta maks­ma 1,188 eu­rot, reo­vee ära­juh­ti­mi­se ja pu­has­ta­mi­se ta­su tõu­seb 2,2979 eu­rolt 2,52672 eu­ro­le kuup­mee­ter ning vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus kok­ku hak­ka­vad maks­ma se­ni­se 3,3531 eu­ro ase­mel 3,72552 eu­rot kuup­mee­ter. Vel­ko AV klien­ti­de kesk­mi­ne tar­bi­mi­ne ühe ma­ja­pi­da­mi­se koh­ta on 8 kuup­meet­rit kuus, järg­mi­sel aas­tal tu­leb ha­ka­ta vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se eest maks­ma ühes kuus kesk­mi­selt li­gi 3 eu­rot se­ni­sest roh­kem.

Kesk­kon­na­mi­nist­ri tä­na­vu keh­ti­ma ha­ka­nud kesk­kon­nap­rog­ram­mist toe­tu­se and­mi­se kor­ra jär­gi saa­vad ala­tes 2022. aas­tast vee­ma­jan­du­se prog­ram­mist ÜVK ra­ja­mi­seks või re­konst­ruee­ri­mi­seks toe­tust taot­le­da oma­va­lit­sus­te­le kuu­lu­vad piir­kond­li­kud vee-et­te­võt­jad, kes osu­ta­vad tee­nust vä­he­malt 5000 ela­ni­ku­le ning vä­he­malt kuuel reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal, mil­lest vä­he­malt ühe reos­tus­koor­mus peab ole­ma üle 2000 ini­mek­vi­va­len­di: „See tä­hen­dab, et väi­ke­sed vee-et­te­võt­ted enam KI­Ki kesk­kon­nap­rog­ram­mist toe­tust ei saa ning ma ei tea, mil­le eest saa­me edas­pi­di oma in­ves­tee­rin­guid te­ha.“

Mis on Vel­ko AV ju­hi mee­lest pa­rim la­hen­dus?

„Kõik ole­neb rii­gi nä­ge­mu­sest, mis on re­gio­naal­ne vee-et­te­võ­te. Või­bol­la oleks mõist­lik ja an­naks re­gio­naal­se vee-et­te­võt­te mõõ­du väl­ja, kui Ida-Har­ju­maa­le te­ha ühi­ne suur vee-et­te­võ­te, kus olek­si­me koos meie, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku ja Ko­se et­te­võt­ted,“ ar­vas Erik Jü­riöö.

