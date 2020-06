„Kiiu tor­ni ren­ti­mi­ne po­le ai­nult ärip­laan, vaid ka mis­sioo­nip­ro­jekt, hin­ge­le olu­li­ne,“ üt­leb OÜ Hal­ja­son ju­ha­tu­se lii­ge KRIST­JAN NIK­KER.

Kiiu mõi­sa juu­res sei­sab 500 aas­ta va­nu­ne torn, mi­da vii­ma­sed 50 aas­tat on ka­su­ta­tud koh­vi­ku­na, ka väik­se­ma­te pi­du­de, vas­tu­võt­tu­de ja nõu­pi­da­mis­te ko­ha­na. Kes­kaeg­ne torn kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le. Ala­tes 1992. aas­tast on tor­nis toi­me­ta­nud, võt­nud ko­ha­lik­ke kü­la­li­si ja tu­ris­te vas­tu Ma­re Mu­ru­vä­li ja Leh­ta Par­ve osa-ü­hin­gust Kiiu Torn­lin­nus. Esi­mes­tel aas­ta­tel olid uk­sed ava­tud kõi­gi­le, hil­jem võõ­rus­ta­ti tu­li­jaid et­te­tel­li­mi­sel. Mul­lu sü­gi­sel ot­sus­ta­sid pe­nsio­nä­ri­dest pe­re­nai­sed, et äri­te­ge­vu­se­ga roh­kem ei jät­ka ja lõ­pe­ta­sid val­la­ga sõl­mi­tud ren­di­le­pin­gu.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das sel ke­va­del uue rent­ni­ku leid­mi­seks kon­kur­si, pak­ku­mi­se esi­ta­sid kolm fir­mat. Kon­kur­si või­tis OÜ Hal­ja­son, mil­le eest­ve­da­jad on ko­ha­li­kud me­hed Krist­jan Nik­ker ja Ran­do Kap­ra­lov. Et­te­võ­te pak­kus ren­di­sum­maks 230 eu­rot kuus. Ko­hus­tus on hoi­da torn ava­tu­na ke­va­dest sü­gi­se­ni vä­he­malt viiel päe­val nä­da­las.

Uued rent­ni­kud plaa­ni­vad ava­da tor­ni kü­la­lis­te­le va­he­tult en­ne jaa­ni­päe­va, lau­päe­val, 20. juu­nil.

Tu­le­va­ne in­fo­punkt-ela­mus­kes­kus

Sel nä­da­lal alus­ta­sid uued rent­ni­kud tor­nis kor­ras­tus­töö­de­ga. Krist­jan Nik­ke­ri sõ­nul pu­has­ta­tak­se ja vär­vi­tak­se si­se­ruu­mi­des ning te­hak­se kor­da kemp­sud. Ve­te­ri­naar- ja toi­dua­me­tilt taot­le­tak­se lu­ba toi­duai­ne­te käit­le­mi­seks.

„Tä­na­päe­vas­te nõue­te­ga ei ole tor­nis või­ma­lik oma köö­ki ra­ja­da, see­ga ko­ha­peal me toi­tu val­mis­ta­da ei saa. Hak­ka­me pak­ku­ma pi­ru­kaid, koo­ke, koh­vi. Plaan on te­ha koos­tööd ko­ha­li­ke pa­ga­ri­te ja kon­diit­ri­te­ga ning tu­rus­ta­da ko­du­köö­ki­des val­mis­ta­tud hoi­di­seid. Tee­me üles­kut­se, kel on ve­te­ri­naar- ja toi­dua­me­ti lu­ba oma ko­dus val­mis­ta­tud too­teid müüa pa­ken­da­tult ja ka koh­vi­kus, võik­sid võt­ta meie­ga ühen­dust,“ sõ­nab Krist­jan Nik­ker ja kin­ni­tab, et kind­las­ti pa­ku­tak­se tor­nis edas­pi­di­gi seal­sa­mas kõr­val asu­vas Re­me­dias too­de­tud Kiiu Tor­ni li­köö­re, mis on aas­taid ol­nud tra­dit­sioo­ni­li­ne ma­ja­naps.

