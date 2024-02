Suursaadik ja ta saatjad kiitsid Kehra gümnasistide asjalikke küsimusi.

Tei­si­päe­val, 6. veeb­rua­ril käis Keh­ras Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de suur­saa­dik Ees­tis Geor­ge P. Kent. Ta kü­las­tas Keh­ra güm­naa­siu­mi ning muu­seu­mi. Saa­di­ku­ga olid kaa­sas saat­kon­na kul­tuu­ri- ja pres­sia­ta­šee Mic­hael Sny­der ning Tiiu Vit­sut saat­kon­na kul­tuu­ri- ja mee­diao­sa­kon­nast.

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal te­gi Geor­ge P. Ken­ti­le ja te­ma saat­ja­te­le koo­li­ma­jas ring­käi­gu. See­jä­rel te­gi suur­saa­dik koo­li au­las­se ko­gu­ne­nud güm­na­sis­ti­de­le ja õpe­ta­ja­te­le et­te­kan­de, rää­kis oma tööst ja vas­tas õpi­las­te kü­si­mus­te­le. En­ne Keh­rast lah­ku­mist käis ta en­di­ses jaa­ma­hoo­nes asu­vas muu­seu­mis. Nii koo­li­le kui muu­seu­mi­le kin­kis suur­saa­dik pur­gi mul­lu oma Pi­ri­ta re­si­dent­si me­si­ta­ru­dest kor­ja­tud mee­ga.

Koo­lis

Tiiu Vit­sut üt­les, et USA suur­saa­dik käib sa­ge­li koo­li­des õpi­las­te­ga koh­tu­mas. Sa­mal päe­val käis ta en­ne Keh­ras­se sõit­mist ka Ko­se güm­naa­siu­mis.

„Prae­gu­se vi­sii­di ta­ga oli Tar­tu ra­hu aas­ta­päe­va­ga ja Ees­ti Va­ba­rii­gi eel­seis­va aas­ta­päe­va­ga seotud üles­kut­se Ees­ti vä­lis­mi­nis­tee­riu­milt, et dip­lo­maa­did käik­sid koo­li­des. Ko­se koo­li ja seal­se­te õpe­ta­ja­te­ga on suur­saa­di­kul va­ra­se­mast vä­ga head suh­ted. Nüüd on ka Keh­ra koo­li­ga, sest sü­gi­sest töö­tab seal meie noor ing­li­se kee­le õpe­ta­ja,“ rää­kis ta.

Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de saat­kon­na kau­du töö­tab Keh­ra güm­naa­siu­mis käe­so­le­val õp­peaas­tal ing­li­se kee­le õpe­ta­ja­na Gra­ce Po­wers, kel­le pal­ga mak­sab saat­kond.

Geor­ge P. Kent rää­kis Keh­ra noor­te­le Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de ja Ees­ti su­he­test, ka, kui­das sat­tus Ees­tis­se, mis on suur­saa­di­ku tööü­le­san­ded, mil­li­ne näeb väl­ja tema töö­päev.

„Ta rää­kis ing­li­se kee­les. Tun­dus, et kõik meie õpi­la­sed said häs­ti aru ning kõi­gil oli vä­ga põ­nev, suur­saa­di­ku­le esi­ta­ti pal­ju kü­si­mu­si,“ üt­les Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Hend­rik Lill­soo.

Tiiu Vit­sut kii­tis, et Keh­ra koo­liõ­pi­la­sed olid vä­ga tub­lid, esi­ta­sid pal­ju ja vä­ga as­ja­lik­ke kü­si­mu­si: „Näi­teks kü­si­ti, mis toi­mub Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­des seo­ses eel­seis­va­te pre­si­den­di­va­li­mis­te­ga ja mis saab pä­rast va­li­mi­si ole­ne­valt sel­lest, kes või­dab. Saa­dik sai loo­mu­li­kult vas­ta­ta ai­nult dip­lo­maa­di sei­su­ko­halt – kes iga­nes või­dab, on ta rii­gi­pea ja te­ma al­lu­vu­ses töö­ta­vad kõik USA saat­kon­nad.“

Kü­si­ti veel Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de pii­ri­de koh­ta, ise­gi se­da, kas USAs on või­ma­lik uus ko­du­sõ­da, aga ka kü­tu­se hin­da­de koh­ta, ter­vis­hoiust, toi­tu­dest ja muust. Muu­hul­gas said noo­red tea­da, et suur­saa­di­ku­le meel­dis laus­vih­mast hoo­li­ma­ta meie su­vi­ne lau­lu­pi­du ning ta ar­mas­tab suu­sa­ta­da ja osa­leb Tar­tu ma­ra­to­nil.

Geor­ge P. Kent kü­sis ka ise – ta soo­vis õpi­las­telt tea­da, kui­das Ees­tit tut­vus­tak­sid, kui sat­tuk­sid Amee­ri­kas­se.

„See on tra­dit­sioo­ni­li­ne viis, kui­das saab nad rää­ki­ma. Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­sed olid vä­ga ak­tiiv­sed vas­ta­ma ja koos aru­ta­ti pi­kalt, mis teeb Ees­ti nii uni­kaal­seks. Pal­jud vas­tu­sed on koo­li­des sa­mad, aga see, et Keh­ra õpi­la­sed pa­nid loo­du­se esi­ko­ha­le, läks saa­di­ku­le vä­ga hin­ge, sest ta on vä­ga suur loo­du­sear­mas­ta­ja ja kesk­kon­na­tee­mad on te­ma jaoks olu­li­sed,“ ju­tus­tas Tiiu Vit­sut.

Muu­seu­mis

Keh­ra muu­seu­mis võõ­rus­tas suur­saa­di­kut MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas. Ta te­gi lü­hiü­le­vaa­te ma­ja aja­loost, sel­gi­tas, kui­das muu­seum toi­mib, tut­vus­tas nii va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te kui Keh­ra lin­na muu­seu­mi ning seal prae­gu eks­po­nee­ri­ta­vaid näi­tu­seid.

„Rää­ki­sin na­tu­ke va­ba­dus­sõ­jast. Ing­li­se­keel­se­telt teks­ti­delt sai ta sel­le koh­ta ka ise lu­ge­da. Suur­saa­di­ku­le meel­dis vä­ga meie pus­le­kaart. Keh­ra muu­seu­mi saa­lis rää­ki­sin, et meil on ar­heo­loo­gi­li­se leiu koo­pia, mis tões­tab, et siin on ela­tud ju­ba vii­kin­gia­jal. Tal­le pak­kus suurt hu­vi ka lin­na ma­kett,“ lau­sus An­ne Oruaas.

Tiiu Vit­sut kii­tis, et Keh­ra muu­seu­mis sai suur­saa­dik põ­ne­va üle­vaa­te ko­ha­li­kust elust: „See oli suu­re­pä­ra­ne tut­vus­tus nei­le, kes se­ni olid Keh­ra­ga seo­ses kuul­nud vaid pa­be­ri­vab­ri­kust.“