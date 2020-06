MTÜ Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se (ÜTK) uus te­gev­juht asub ame­tis­se 3. au­gus­til.

Ani­ja val­la Voo­se kü­la­va­nem And­rus Ni­lisk, kes töö­tab prae­gu Ko­se abi­val­la­va­ne­ma­na, va­li­ti Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­ju­hiks roh­kem kui 50 kan­di­dee­ri­nu seast.

„Kut­su­si­me vest­lu­se­le küm­me kan­di­daa­ti, lõ­puks jäid sõe­la­le kaks. And­rus Ni­lisk jät­tis vä­ga as­ja­li­ku ja en­tu­siast­li­ku mul­je, usu­me, et ta võib ühist­rans­por­di­kes­kust eda­si viia,“ üt­les Põh­ja-Ees­ti ÜTK ju­ha­tu­se esi­mees, Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja.

Ta li­sas: „Ot­sus­ta­vaks sai, et And­rus Ni­lisk on töö­ta­nud lo­gis­ti­ka alal ja tal on Ko­se abi­val­la­va­ne­ma­na ka ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se töö ko­ge­mus, see po­le küll pikk, kuid ta teab, kui­das oma­va­lit­sus toi­mib. Täh­tis on ka, et po­le hu­vi­de konf­lik­ti – ta po­le va­rem töö­ta­nud ühes­ki bus­siet­te­võt­tes, mis pa­kub mei­le tee­nust.“

And­rus Ni­lisk on 49aas­ta­ne, ta on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­li lo­gis­ti­kain­se­ne­ri­na ning töö­ta­nud aas­taid lo­gis­ti­ka vald­kon­nas, kõi­ge kauem, um­bes küm­me­kond aas­tat ASis Tal­legg ja juus­tu­toot­mi­se­ga te­ge­le­vas OÜs Es­to­ver. En­ne Ko­se abi­val­la­va­ne­ma ame­ti­ko­ha­le asu­mist möö­du­nud aas­ta 1. sep­temb­ril töö­tas ASis Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed. Ko­se abi­val­la­va­ne­ma­na jät­kab ta juu­li lõ­pu­ni, seal on te­ma ku­ree­ri­da ma­jan­dus­vald­kond.

