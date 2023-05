„Kõik va­li­kus­se jää­nud 15 koh­ta Ees­ti ran­ni­kua­la­del on prae­gu võrd­sed va­rian­did,“ kin­ni­tas Ske­past&Puh­kim OÜ pla­nee­rin­gu­te osa­kon­na juht TRIIN LEP­LAND.

Kol­ga­kü­la ela­nik Mih­kel Tiks kü­sis kol­ma­päe­val, 17. mail Lok­sa kul­tuu­ri­ma­jas kor­ral­da­tud in­fo­koo­so­le­kul, et miks tul­di tuu­ma­jaa­ma asu­ko­ha­va­li­kust rää­ki­ma nii va­ra, kui va­ba­rii­gi va­lit­sus ei ole veel ot­sus­ta­nud, kas Ees­tis­se ra­ja­tak­se tuu­mae­lekt­ri­jaam, ja ka asu­koh­ta ei ole va­li­tud.

Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se osa­kon­na nõu­nik Alan Rood vas­tas, et kui ava­li­kus­ta­ti ruu­mia­na­lüü­si tu­le­mu­sed ning eral­di ni­me­ta­ti, et Lok­sal, Kun­das, Toi­las ja Varb­las oleks tuu­ma­jaa­ma ra­ja­mi­sel tu­ge­vaim re­gio­naal­ne po­si­tiiv­ne mõ­ju, ha­ka­ti aja­kir­jan­du­ses tuu­ma­jaa­ma asu­koh­ta­de­na esi­le too­ma neid nel­ja piir­kon­da.

„Ot­sus­ta­si­me, et käi­me ko­ha­peal, sel­gi­ta­me ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le ot­se ja vas­ta­me kü­si­mus­te­le,“ lau­sus ta ning li­sas, et oleks taht­nud koh­tu­mi­sel nä­ha ka Kuu­sa­lu val­la esin­da­jaid. Tuu­ma­jaa­ma ühe või­ma­li­ku asu­ko­ha­na on ruu­mia­na­lüü­sis mär­gi­tud 15 po­tent­siaal­se piir­kon­na seas Sal­mis­tu piir­kon­d Kuu­sa­lu val­las.

„Tal­lin­nas tut­vus­ta­me tuu­ma­jaa­ma ja ka­su­ta­tud tuum­kü­tu­se lõpp­la­dus­tus­pai­ga ruu­mia­na­lüü­si tu­le­mu­si 31. mail. Kel hu­vi, saab tul­la mi­nis­tee­riu­mi­te ühis­hoo­nes­se või osa­le­da Team­si vir­tuaal­koo­so­le­ku­te kesk­kon­na va­hen­du­sel. Koo­so­lek sal­ves­ta­tak­se ja on või­ma­lik jä­re­le vaa­da­ta,“ üt­les ta.

Kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi kants­le­ri nõu­nik, tuu­ma­töö­rüh­ma koor­di­naa­tor Ree­li­ka Run­nel rää­kis, et tuu­mae­ner­gia ka­su­tu­se­le­võt­tu ana­lüü­si­val töö­rüh­mal tu­leb käe­so­le­va aas­ta lõ­puks esi­ta­da aruan­ne va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le, kes saa­dab Eestisse tuumajaama rajamise eel­nõu eda­si rii­gi­kok­ku. Rii­gi­ko­gu võib en­ne ot­sus­ta­mist pan­na tuu­ma­jaa­ma ra­ja­mi­se kü­si­mu­se rah­va­hää­le­tu­se­le. Lõp­li­ku ot­su­se võiks rii­gi­ko­gu lan­ge­ta­da eel­da­ta­valt 2024. aas­ta esi­me­ses poo­les.

Kui riigikogu ot­sus­tab, et tuu­ma­jaa­ma ei ra­ja­ta, lõ­pe­tab tuu­ma­töö­rühm te­ge­vu­se ja ma­ter­ja­lid jää­vad seis­ma. Kui rii­gi­ko­gu lan­ge­tab ot­su­se tuu­ma­jaa­ma ra­ja­mi­se ka­suks, al­gab täp­ne asu­ko­ha­va­lik. Et­te­val­mis­tus­tööd võ­ta­vad ae­ga 10-15 aas­tat, mis tä­hen­dab, et tuu­mae­lekt­ri­jaam võiks me rii­gis tööd alus­ta­da 2035. aas­tal.

